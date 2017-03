Leonardo DiCaprio tiếp tục hợp tác với Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio (trái) và Martin Scorsese từng rất thành công với 4 bộ phim ăn khách - Ảnh: Zimbio



Theo THANH PHẠM (TTO, Deadline)



Bộ phim dựa trên quyển hồi ký cùng tên của Jordan Belford với những nhân vật và sự kiện có thật xảy ra ở nước Mỹ vào những năm 1990. Leonardo DiCaprio sẽ vào vai Jordan Belford, người từng gian lận hàng triệu đôla và phải chịu án 22 tháng tù giam vì gian lận chứng khoán vào năm 1994. Phim sẽ do Terence Winter, người từng đoạt giải Quả cầu vàng với bộ phim Boardwalk Empire (Đế chế Boardwalk), chuyển thể kịch bản.Trước đó, câu chuyện về Jordan Belford từng được dựng thành phim do Ben Younger đạo diễn vào năm 2000. Belford cho biết: “Sau gần bốn năm chờ đợi, tôi rất vui mừng khi câu chuyện của tôi được Leo và Martin đưa lên màn ảnh rộng. Cả hai là một êkip tuyệt vời và tôi đang rất háo hức chờ đợi phim ra mắt”.Dự kiến, phim sẽ do Alexandra Milchan, Appian Way và Scorsese sản xuất.Đây là lần thứ 5 Leonardo hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese sau những phim bom tấn ăn khách như Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỉ phú), bộ phim từng đoạt giải Oscar năm 2005 The departed (Điệp vụ Boston) và gần đây nhất là Shutter island (Đảo kinh hoàng).Chính vì vậy, sự tái hợp của Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese rất được kỳ vọng sẽ mang lại một phim bom tấn hoành tráng khác.Hiện Leonardo DiCaprio đang trên phim trường bộ phim J.Edgar của đạo diễn Clint Eastwood, còn đạo diễn Martin Scorsese chuẩn bị ra mắt bộ phim 3D The invention of Hugo Cabret (Phát minh của Hugo Cabret).