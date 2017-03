Leonardo DiCaprio và Tom Hanks làm phim về Gorbatchev

Tom Hanks và Leonardo DiCaprio



Theo CÔNG KHANH (TTO, Le Figaro)

Tái hiện vai trò của Gorbatchev trong việc chấm dứt Chiến tranh lạnh và sự tan rã của Liên Xô, bộ phim do hai công ty Playtone (của Tom Hanks) và Appian Way (của DiCaprio) đồng sản xuất và sẽ được phát trên kênh HBO. Nếu Playtone được chọn nhờ thiết bị hiện đại thì Appian Way là công ty đề xuất ý tưởng và chủ của nó có mối quan hệ bạn bè với Gorbatchev từ năm 1990 nhân lễ trao giải Nobel hòa bình.John Shiban - biên kịch loạt phim truyền hình Bad Breaking (Sai lầm tồi tệ) và X-Files - sẽ đảm nhận kịch bản phim Gorbatchev. Nhà văn David E. Hoffman - giải Pulitzer tiểu luận 2010 - và đạo diễn Dejan Karaklajic cũng đã nhận lời tham gia đoàn làm phim.Gorbatchev và phiên dịch riêng Pavel Polajtchenko sẽ là hai cố vấn hàng đầu của phim để đảm bảo tính trung thực lịch sử. Gorbatchev từng xuất hiện trong phim tư liệu The 11th hour (Giờ thứ 11) do DiCaprio viết kịch bản và sản xuất (2007). Ông cũng vào vai chính mình trong bộ phim Si loin, si proche! (Vừa xa, vừa gần!) từng đoạt giải thưởng lớn tại LHP Cannes 1993.Reykjavik - một bộ phim khác về Gorbatchev - đang được đạo diễn Mike Newell bấm máy. Phim nói về cuộc họp bí mật giữa Gorbatchev và Reagan vào tháng 10-1986 với Michael Douglas trong vai Reagan và Christoph Waltz trong vai Gorbatchev.