Leonardo DiCaprio vào vai kẻ giết người hàng loạt

Quyển sách dựa trên những nhân vật và sự kiện có thật, kể về kẻ giết người hàng loạt Herman Webster Mudgett, biệt hiệu H. H. Holmes, thú nhận đã giết chết 27 mạng người, và có thể lên đến con số kinh hoàng 200 người, trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ thế giới tại Chicago (Mỹ) năm 1893, theo Reuters.Lúc đầu, ngôi sao Tom Cruise cũng được nhắm cho vai kẻ giết người tàn bạo này, tuy nhiên sau đó vai diễn này đã thuộc về chàng Jack của Titanic.Ngoài ra, Leonardo còn là nhà sản xuất của bộ phim này.Chúng ta đã từng thấy Leonardo vào vai một tên trộm trong Inception và kẻ lừa đảo trong Catch Me If You Can, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh vào vai một kẻ giết người hàng loạt.The Devil in the White City của tác giả Erik Larson từng ba năm nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất của New York Times.Nó đã được dịch ra 17 thứ tiếng và bán được 2,3 triệu bản trên toàn thế giới.