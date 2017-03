Leonardo Dicaprio - vua bom tấn 2010

Theo THANH PHẠM (TTO, Guardian và Popcrunch)

Trong năm qua, ngôi sao phim Titanic đã có dịp hợp tác với những đạo diễn lừng danh như Martin Scorsese trong bộ phim tâm lý kinh dị Shutter Island (Đảo kinh hoàng) và Christopher Nolan trong Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ). Hai bộ phim này đã góp phần đưa Leonardo lên hàng “vua” của các phim bom tấn khi mang về doanh thu cao nhất tại các phòng vé.Để đưa ra danh sách này, Forbes đã dựa trên doanh thu phòng vé của các bộ phim hàng đầu trong năm qua. Theo cách tính này, nữ diễn viên trẻ Mia Wasikowska đã bất ngờ vượt mặt nam tài tử Johnny Depp giành ngôi á quân trong danh sách trên. Bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên với sự tham gia của Mia Wasikowska đã mang về hơn 1 tỉ USD doanh thu, đưa Mia lên hàng những ngôi sao sáng giá nhất Hollywood. Không những vậy, bộ phim hài mới đây của cô là The kids are all right (Những đứa trẻ vô tội) cũng mang lại doanh thu đáng kể.Thắng lợi của Mia Wasikowska đã góp phần đẩy Johnny Depp xuống vị trí thứ ba trong danh sách những diễn viên mang lại doanh thu cao nhất. Bộ phim gần đây có sự tham gia của Johnny Depp là The tourist (Du khách bí ẩn), đóng cặp với nữ diễn viên Angelina Jolie đã không mang lại doanh thu mong muốn.Vị trí tiếp theo thuộc về Robert Downey Jr. với Iron man 2 (Người sắt 2) mang về 585 triệu USD và Due Date (Đen đủ đường) mang về 186 triệu USD doanh thu.Xếp thứ năm là nam diễn viên Daniel Radcliffe, mang về 780 triệu USD doanh thu phòng vé từ Harry Potter và bảo bối tử thần. Đây cũng là ngôi sao nước Anh có vị trí cao nhất trong danh sách này. Nhật thực, phần tiếp theo của Chạng vạng, đã mang về vị trí thứ 6 và 7 cho chàng ma cà rồng Robert Pattinson (749 triệu USD) và Kristen Stewart (698 triệu USD). Vị trí thứ 8 thuộc về Sam Worthington với 494 triệu USD từ Clash of the titans (Cuộc chiến các vị thần) và Avatar (Hiện thân). Khép lại top 10 là Jaden Smith và Thành Long với 359 triệu USD từ The karate kid (Chú bé karate).