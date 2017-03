Leonardo: Thứ gì cũng có, chỉ thiếu Oscar

Leonardo DiCaprio lâu nay là cái tên sáng giá giữa rừng sao Hollywood với vai diễn trong siêu phẩm Titanic, tiếp nối sau đó là hàng loạt bộ phim đình đám khác như The Aviator, Blood Diamond, The Great Gatsby… và gần đây nhất là The Revenant - bộ phim đang được giới điện ảnh xếp đứng đầu danh sách giành Oscar 2016.

Đứng đầu “Câu lạc bộ 20 triệu USD”

Leonardo từng trải qua thời gian khủng hoảng, sa ngã, xuống sắc khiến người hâm mộ thất vọng. Thế rồi anh làm lại từ đầu với quyết tâm khẳng định mình là một diễn viên tài năng, không đắm chìm trong vinh quang của quá khứ hay bị chính cái bóng của mình đè bẹp.

Nhắc tới Leonardo người ta nghĩ ngay đến một diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng, có chiều sâu, đặc biệt là những biểu cảm khi con người vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Kỹ thuật diễn xuất của Leonardo đã đạt đến trình độ tạo dấu ấn có một không hai, những biểu cảm mà chỉ có anh mới có thể đem đến cho nhân vật.

Đơn cử như giây phút đại gia Gatsby của Leonardo nổi cơn điên với chồng của người tình xinh đẹp Daisy (trong The Great Gatsby). Hai mắt trợn ngược, mặt đỏ bừng đầy sát khí, từng mạch máu lớn nổi cộm trên cổ đến đôi má rung lên bần bật trong cơn giận điên người, Leonardo khiến người xem như muốn nhảy xổ ra khỏi ghế. Không thể ngờ chàng lãng tử hiền hòa, sống chết vì tình Jack Dawson có thể có lúc đáng sợ đến vậy.

Bằng chứng ghi nhận tài hoa của Leonardo là những giải thưởng danh tiếng, trong đó có nhiều quả cầu vàng đã được trao cho anh.

Có thể nói Leonardo DiCaprio đã có trong tay mọi thứ: danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc. Năm 2015, anh chính thức bước chân vào “Câu lạc bộ 20 triệu đô” - nghĩa là nhóm những ngôi sao từng được trả lương trên 20 triệu USD cho một phim. Nhóm này ở Hollywood chỉ có sáu người. Trong đó người có thù lao trung bình cao nhất là Leonardo.

Kỹ thuật diễn xuất của Leonardo DiCaprio đã đạt đến trình độ tạo dấu ấn có một không hai. Trong ảnh: Leonardo trong phim The Revenant.

Oscar 2016 mỉm cười?

Dù từng được đề cử giải thưởng Oscar đến bốn lần, Leonardo vẫn chưa từng giành được một tượng vàng nào. Cơ hội này cứ tiếp nối cơ hội khác trôi qua mặc dù năm nào người ta cũng đánh giá anh là đối thủ nặng ký nhất.

Năm nay, với kịch bản The Revenant (Người về từ cõi chết) được trau chuốt tỉ mỉ từ bàn tay của đạo diễn người Mexico, Alejandro González Inárritu, “bế tắc Oscar” của Leonardo có thể sẽ được giải quyết.

Bộ phim được thai nghén từ năm 2001, trải qua rất nhiều thăng trầm vai diễn này mới tới tay của Leonardo. Quá trình quay phim gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trong phim có những cảnh quay rất ấn tượng: nhân vật chính đánh nhau với gấu, một mình chống lại trận tuyết lở kinh hoàng trên đỉnh núi, cuộc chiến sinh tồn khốc liệt để cuối cùng Hugh Glass trở về từ cõi chết, tìm kiếm kẻ thù của mình.

Báo thù là một đề tài không mới, song đây là lần đầu tiên Leonardo thử sức với một vai diễn đầy gai góc. Thay cho những bộ cánh bảnh bao, nét lãng tử quý phái, lần này Leonardo hy sinh vẻ ngoài đẹp đẽ để khoác lên tạo hình xấu xí, nhân vật của anh được lột tả đến tận cùng những góc khuất và sự xấu xa trong tâm hồn.

Thể loại phim tiểu sử và dạng nhân vật này rất “hợp vị” với giới chuyên môn, những người cầm cân nảy mực ở Viện Hàn lâm Mỹ. Chính vì vậy, một lần nữa Leonardo nhóm lên hy vọng mãnh liệt vào đề cử thứ 5 và một tượng vàng Oscar thực sự dành cho nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.