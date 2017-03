Leyna Nguyễn: Ngôi sao Truyền hình người Việt ở Mỹ

Giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ mà Leyna Nguyễn được trao tặng là dành cho vai trò MC trong hai show truyền hình Special Olympics Summer Games và Heal the Bay.

Leyna Nguyễn sinh năm 1969 tại Đông Hà, Quảng Trị. Năm 1975, khi được 5 tuổi, Leyna theo gia đình sang Mỹ và định cư tại tiểu bang Minesota. Từ bé, Leyna đã tỏ ra là người có năng khiếu văn nghệ. Năm 1987, khi 17 tuổi, cô được trao vương miệng hoa hậu người Mỹ gốc châu Á. Leyna Nguyễn tâm sự: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã say mê những chương trình tin tức trên truyền hình. Vì thế, sau khi học xong trung học, tôi chọn theo học lĩnh vực truyền thông tại trường Đại học Webster ở St. Louis để có điều kiện trở thành người dẫn chương trình truyền hình”.

Từ khi còn là sinh viên, Leyna đã phụ trách chương trình Morning Drive của Đài radio WEBU tại St. Louis. Năm 1992, khi 22 tuổi, cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông đại chúng và hình ảnh của Leyna đã xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình khác nhau ở Mỹ. Ban đầu, cô làm việc cho một số đài truyền hình vào loại “top” của Mỹ như CBS, WEDW-TV Augusta tại tiểu bang Georgia… Từ tháng 12/1997, cô trở thành người dẫn chương tình cho Đài Truyền hình KCAL-TV tại Los Angeles, phụ trách phần tin tức quan trọng buổi tối, đồng thời là người dẫn chương trình thời sự kiêm phóng viên. Leyna là phát thanh viên đầu tiên trong lịch sử truyền thông Mỹ cùng lúc cộng tác với hai đài truyền hình trong một khu vực.

Năm 1995, lần đầu tiên Leyna Nguyễn được đề cử giải Emmy Awards cho phóng sự mang tên Vietnam: The Jouney Back (Việt Nam: Hành trình trở về). Sau đó, cô được để cử giải Emmy Awards lần thứ hai cho phóng sự cảm động về một trẻ em nghèo cần phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Califonia. Cô đã bảy lần được đề cử giải Emmy Awads. Để có được thành công như hôm nay, Leyna đã phải nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều trở ngại khi các kênh truyền hình Mỹ hạn chế dùng nhân sự không phải là người da trắng.

Bên cạnh những thành công trong ngành truyền hình, Leyna Nguyễn cũng đã tham gia những vai phụ trong một số bộ phim của Hollywood như Paparazzi, Duplex, The Day After Tomorrow và Price of Glory… Leyna là MC chính trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn vũ 2007 và từng được bình chọn là một trong 25 người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ vào năm 2000.

Cách đây 3 năm, Leyna Nguyễn cùng người yêu là đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Italia trở về Việt Nam để tổ chức lễ cưới tại Đông Hà, Quảng Trị. “Tôi muốn người chồng tương lai của mình hiểu và trân trọng nếp văn hoá Việt” - chị tâm sự.

Năm 1991, Leyna Nguyễn đã tham gia nhiều công tác từ thiện giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam. Năm 1997, chị đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Love Across The Ocean nhằm kêu gọi kiều bào quyên góp giúp đỡ những trẻ em kém may mắn trong nước. Hiện nay, Leyna Nguyễn vẫn tiếp tục là Giám đốc tổ chức này. Một số trường học ở Đông Hà, Quảng Trị đã được xây dựng và sửa chữa với sự tài trợ của Love Across The Ocean.