LHP Cannes khởi đầu hào hứng

Đứng hàng giờ chờ vận may... có vé Trước lối vào nhà hát lớn, nhiều người ăn mặc khá sang trọng đứng cầm bảng “Cần vé phim Nửa đêm ở Paris” chờ may mắn. Tuy nhiên chắc chắn không có vé cho họ, bởi các buổi chiếu chính thức của LHP Cannes chỉ dành cho đối tượng chuyên nghiệp từ các ngành nghề liên quan. Có lẽ chỉ vì muốn được hưởng không khí của LHP mà một chàng trai trẻ đứng hàng giờ với dáng vẻ thiểu não để tìm kiếm chiếc vé mơ ước chăng? Nếu cậu chỉ muốn xem phim, điều này khá dễ dàng vì bộ phim đồng thời ra rạp tại Pháp vào cùng ngày khai mạc. Nhưng xem bộ phim ở đâu có lẽ đóng vai trò quan trọng hơn: rạp hát bình thường hay rạp hát Lumière, Debussy. Võ hiệp - phim Hoa ngữ duy nhất đến Cannes Trong các bộ phim được trình chiếu tại LHP Cannes lần 64 năm nay, Võ hiệp là phim Hoa ngữ duy nhất có mặt. Đây là bộ phim võ hiệp đầu tay của đạo diễn Trần Khả Tân với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng là Chân Tử Đan, Kim Thành Vũ và Thang Duy. Năm 1975, khi Hiệp nữ của đạo diễn Hồ Kim Thuyên công chiếu tại Cannes, đó cũng là lần đầu tiên thế giới biết đến phim võ hiệp của Trung Quốc. Năm 2000, lần nữa phim võ hiệp Trung Quốc tỏa sáng tại Cannes qua bộ Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Và lần này, đạo diễn Trần Khả Tân hi vọng đứa con tinh thần của ông “có thể tạo ra một thế giới võ hiệp hoàn toàn mới”. Võ hiệp công chiếu tại Cannes ngày 13-5 và ra mắt khán giả châu Á dịp hè này trước khi được trình chiếu tại Bắc Mỹ và châu Âu. LAN NHÃ (Theo ent.china.com)