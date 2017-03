LHP Cannes: những thay đổi vào phút chót

Nam diễn viên Jean Dujardin ngày 4-4-2011 tại Paris

Có tựa ban đầu là Beauty spot (Nốt ruồi), The artist là bộ phim câm, trắng đen dài 100 phút nói về hai số phận trái ngược nhau: George Valentin (Jean Dujardin thủ vai) - ngôi sao phim câm của Hollywood những năm 1930 - và Peppy Miller (Bérénice Béjo) - nữ diễn viên trẻ. Sự ra đời của phim có lời thoại đã làm thay đổi cuộc đời hai nhân vật.

Một thay đổi khác của ban tổ chức là bộ phim Elena (Elena) của đạo diễn Nga Andrey Zuyagintsev sẽ được chiếu vào buổi bế mạc hạng mục Un certain regard (Một cái nhìn mới). Ngoài ra, ban giám khảo Un certain regard do Emir Kusturica (Serbia) làm chủ tịch cũng được bổ sung nhân sự: Elodie Bouchez (nữ diễn viên, Pháp), Peter Bradshaw (nhà phê bình, Anh), Geoffrey Gilmore (giám đốc nghệ thuật của Tribeca Enterprises, Mỹ) và Daniela Michel (nữ giám đốc Liên hoan phim Morelia, Mexico).

Cuối cùng, ban giám khảo Camera vàng do Bong Joon Ho làm chủ tịch cũng vừa được công bố: Danièle Heymann (nhà phê bình, Pháp), Eva Vezer (nữ giám đốc Magyar Filmunio, Hungary), Robert Alazraki (giám đốc hình ảnh, Pháp), Daniel Colland (giám đốc trung tâm nghiên cứu, Pháp), Jacques Maillot (đạo diễn, Pháp) và Alex Masson (nhà phê bình, Pháp).

LHP Cannes có bốn hạng mục dự thi chính thức: phim dài; Cinéfondation và phim ngắn; Un certain regard; Camera vàng. Emir Kusturica - chủ tịch Un certain regard năm nay - là một trong số ít nhà làm phim đã hai lần nhận Cành cọ vàng: năm 1985 với phim Otac na službenom putu (Bố đang đi lo công việc) và năm 1995 với phim Podzemlje (Tựa Anh: Underground: Ở dưới hầm).

Theo CÔNG KHANH (TTO, AFP)