LHP Cannes vinh danh phim đồng tính

Gương mặt mới của Cannes Đạo diễn Abdellatif Kechiche có thể được xem là gương mặt mới của Cannes bởi đây là lần đầu tiên phim của ông được vinh danh tại liên hoan phim này. Kechiche sinh ra tại Tunisia năm 1960 và ông bắt đầu sự nghiệp làm phim từ năm 2000. Vị đạo diễn này có đam mê với sân khấu từ nhỏ. Trước khi là một nhà biên kịch, đạo diễn, ông từng là diễn viên trong những vở kịch và phim điện ảnh. Khi sự nghiệp diễn viên đang khá tốt, Kechiche vẫn quyết định lùi cuộc sống vào đằng sau máy quay. Ông đã viết nhiều kịch bản để bán nhưng không thành. Nhưng vào năm 2000, với kịch bản La Faute à Voltaire (Lỗi của Voltaire), ông đã làm mê hoặc nhà sản xuất Jean Francois Lepetit và bộ phim đã giành giải Sư tử vàng tại LHP Vennice. Sau La Faute à Voltaire, ông tiếp tục cho ra lò những bộ phim: Games of love and chance (nhận giải César dành cho đạo diễn xuất sắc nhất - 2003), The Secret of the Grain (nhận giải César dành cho đạo diễn xuất sắc nhất - 2007)… ________________________________________ Các hạng mục giải thưởng chính của LHP Cannes 2013: - Cành cọ vàng: La Vie d’Adèle (Pháp). - Giải thưởng lớn: Inside Llewyn Davis (Mỹ). - Giải thưởng của hội đồng giám khảo: Like Father, Like Son (Nhật). - Đạo diễn xuất sắc: Amat Escalante (phim Heli). - Kịch bản xuất sắc: Giả Chương Kha (phim A Touch of Sin). - Nữ diễn viên xuất sắc: Berenice Bejo (phim The Past). - Nam diễn viên xuất sắc: Bruce Dern (phim Nebraska). - Camera vàng: Anthony Chen phim Ilo Ilo (Singapore).