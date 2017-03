LHP quốc tế Cannes 2009 mở màn

Những bộ phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP quốc tế Cannes lần thứ 62: 1. Broken Embraces của đạo diễn Pedro Almodovar (Tây Ban Nha) 2. Fish Tank của đạo diễn Andrea Arnold (Anh) 3. Un prophete của đạo diễn Jacques Audiard (Pháp) 4. Vincere của đạo diễn Marco Bellocchio (Ý) 5. Bright Star của đạo diễn Jane Campion (New Zealand) 6. Map of the Sounds of Tokyo của đạo diễn Isabel Coixet (Tây Ban Nha) 7. In the Beginning của đạo diễn Xavier Giannoli (Pháp) 8. Das weisse band của đạo diễn Michael Haneke (Áo) 9. Taking Woodstock của đạo diễn Lý An 10. Looking for Eric của đạo diễn Ken Loach (Anh) 11. Spring Fever của đạo diễn Lou Ye (Trung Quốc) 12. Kinatay của đạo diễn Brillante Mendoza (Philippines) 13. Enter the Void của đạo diễn Gaspar Noe (Pháp) 14. Thirst của đạo diễn Park Chan-wook (Hàn Quốc) 15. Les herbes folles của đạo diễn Alain Resnais (Pháp) 16. The Time That Remains của đạo diễn Elia Suleiman (Israel) 17. Inglourious Basterds của đạo diễn Quentin Tarantino (Mỹ) 18. Vengeance của đạo diễn Johnnie To (Trung Quốc) 19. Face của đạo diễn Tsai Ming-liang (Malaysia) 20. Antichrist của đạo diễn Lars von Trier (Đan Mạch)