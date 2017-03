LHP quốc tế Pusan: Phim Hàn Quốc chiến thắng

Hai bộ phim Hàn Quốc: The Journals of Musan (Các tạp chí ở Musan) của đạo diễn Park Jung-Bum và Bleak Night (Đêm lạnh lẽo) của đạo diễn Yun Sung-Hyun đã giành chiến thắng ở hạng mục Giải thưởng dành cho các tác phẩm đương đại (New Current Awards) tại Liên hoan phim quốc tế Pusan (PIFF).

Giải thưởng được công bố vào tối 15-10 tại TP Busan (Hàn Quốc).

Các tạp chí ở Musan là bộ phim đầu tay của đạo diễn Park Jung-Bum kể câu chuyện về chính người bạn của anh - một cựu tù nhân ở Bắc Triều Tiên. Đêm lạnh lẽo lại là câu chuyện lấy bối cảnh về các học sinh trung học ở Hàn Quốc.

Đạo diễn Park Jung-Bum, Yun Sung-Hyun (trái) nhận giải từ đại diện ban giám khảo. Ảnh: GETTY IMAGES

Giải thưởng dành cho các nhân tố tiềm năng được trao cho hai phim: Pure của nữ đạo diễn Lisa Langseth, người Thụy Điển và Erratum của đạo diễn người Ba Lan Marek Lechki. Giải thưởng này nhằm vinh danh những nhà làm phim tiềm năng và triển vọng, những người ít nhiều đã tạo được tiếng vang trong giới làm phim trẻ. Mỗi giải thưởng cho đạo diễn đoạt giải này trị giá 20.000 USD.

PIFF khép lại với buổi trình chiếu bộ phim Camellia do ba đạo diễn tên tuổi Wisit Sasanatieng (Thái Lan), Isao Yukisada (Nhật Bản), Jang Jun-Hwan (Hàn Quốc) cùng dàn dựng.

O TRANG (Theo AFP, PIFF)