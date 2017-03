LHP Venice khai mùa lễ hội điện ảnh

Các diễn viên, đạo diễn Hollywood đã biến LHP Venice lần thứ 66 thành một lễ hội lấp lánh ánh sao trong ngày khai mạc 2/9. George Clooney, Nicolas Cage, Tilda Swinton, Matt Damon, Colin Firth đã tới để bước trên thảm đỏ.





Eva Mendes tới dự lễ khai mạc LHP Venice. Ảnh: Xinhua.



Theo LA Times, trong hạng mục tranh giải có nhiều phim của các đạo diễn nổi tiếng. Werner Herzog (Đức) giới thiệu Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans với hai minh tinh Nicolas Cage và Eva Mendes. John Hillcoat có phim The Road dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Cormac McCarthy (từng viết No Country for Old Men), do Viggo Mortensen đóng. Michael Moore giới thiệu phim tài liệu Capitalism: A Love Story, nói về trách nhiệm của giới ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ hiện nay. Nhà thiết kế thời trang Tom Ford trình chiếu bộ phim truyện đầu tay tại Venice - A Single Man. Diễn viên Colin Firth đóng vai chính, một giảng viên người Anh tại Los Angeles.

Nước Pháp có nhiều phim dự liên hoan Venice năm nay. White Material của đạo diễn Claire Denis có Isabelle Huppert đóng vai chính. Patrice Chereau đến Italy với tác phẩm mới nhất - Persecution - với hai diễn viên Charlotte Gainsbourg và Romain Duris. Nhà làm phim 81 tuổi Jacques Rivette cũng lần đầu mang phim đến Venice, với tác phẩm hài 36 Vues du Pic Saint Loup.

George Clooney đóng vai một người lính bị tâm thần trong phim The Men Who Stare at Goats đặt trong bối cảnh Iraq. Phim còn có sự tham gia hai tài tử Kevin Spacey (vai sĩ quan chỉ huy)và Ewan McGregor (phóng viên).

Âm hưởng châu Á cũng cũng xuất hiện nhiều tại LHP Venice năm nay. Đạo diễn người Nhật Shinya Tsukamoto tự sản xuất phiên bản tiếng Anh Tetsuo the Bullet Man (dựng lại từ phim Tetsuo the Iron Man). Đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Akins có Soul Kitchen, theo chân một chủ nhà hàng người Đức tới Trung Quốc.

Tại hạng mục không tranh giải, được mong chờ nhất là phim của đạo diễn Steven Soderbergh và diễn viên Matt Damon, The Informant.

Matt Damon trong phim "The Informant". Ảnh: Warner Bros.



LHP Venice lần thứ 66 mở màn với bộ phim Baaria của Giuseppe Tornatore. Tác phẩm hợp tác Trung Quốc - Hàn Quốc Chengdu, I Love You cũng trình chiếu trong lễ hội này. Phim có bối cảnh Trung Quốc ba thời kỳ: 1976 (Fruit Chan - Trần Quả đạo diễn), 2008 (Jin Ho Hur đạo diễn) và 2029 (Cui Jian - Thôi Kiện đạo diễn). Bộ phim Việt Nam Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng ra mắt tại LHP Venice.

Trưởng ban giám khảo năm nay là đạo diễn Đài Loan Lý An (Ange Lee). Thành viên tham gia chấm giải có các đạo diễn Liliana Cavani (Italy), Joe Dante (Mỹ), Anurag Kashyap (Ấn Độ), diễn viên Sandrine Bonnaire (Pháp). LHP kết thúc ngày 12/9.

Theo Mai Trần (VNE)