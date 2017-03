Lịch blốc 2008: Đẹp, không lo thiếu

Sau một năm tư nhân hóa thị trường lịch, xóa độc quyền, việc sản xuất lịch blốc có chuyển biến khả quan. Theo thống kê của Cục Xuất bản: Đến thời điểm này có khoảng 26 nhà xuất bản đăng ký làm lịch blốc với số lượng hơn 56 triệu blốc. Nỗi lo “cháy” lịch, “khan” lịch thời độc quyền đã không còn nữa.

Giá không tăng, mẫu đa dạng

Mặc dù giá giấy tăng nhưng xem ra giá lịch blốc năm nay không tăng. Blốc loại trung pelure vẫn giữ mức từ 8.000 đến 8.500 đồng, trung màu cũng giao động từ 17.000 đến 18.000 đồng. Các loại blốc đại, siêu đại cũng chỉ chấp chới tăng khoảng 1.000 đồng so với năm ngoái. Do đó, năm nay, các nhà làm lịch sẽ không cạnh tranh về giá cả mà chủ yếu cạnh tranh về mẫu mã thiết kế.

Nhà sách Trí Đức (công ty Trí Đức Thái Thịnh) tung ra loại lịch “siêu đại”, khổ 16 x 24 cm rất bắt mắt. Nhà sách An Hảo tung ra loại blốc “siêu cực đại”, khổ 35 x 50 cm, giá 315.000 đồng. Cùng giá đó nhưng Công ty cổ phần Duyên Việt kết hợp với Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân Hà Nội lại tung ra loại blốc lớn cỡ... kỷ lục, khổ 38 x 53 cm, với chất lượng giấy in và thiết kế không kém phần sắc nét.

Blốc “siêu đại” của nhà sách Trí Đức được thiết kế rất công phu với những họa tiết mang đậm tính văn hóa như hoa văn trống đồng, các bức tranh đồng quê, sông nước... Bìa blốc được in bằng kỹ thuật mới metalize sắc và đẹp. Đặc biệt, những ngày lễ được minh họa bằng tranh rất sinh động, chẳng hạn như ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6 là hình những em bé mũm mĩm trong những búp hoa. Ông Phạm Ngọc Xuyến, giám đốc công ty Trí Đức Thái Thịnh, cho rằng: “Lịch là một sản phẩm văn hóa, vì vậy lịch Việt nên mang đậm chất văn hóa Việt”.

Hình trên lịch khổ cực lớn của nhà sách An Hảo là những tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thịnh được lồng ghép rất khéo léo, như thổi hồn non nước vào trang lịch. Còn lịch cỡ cực đại của công ty Duyên Việt thì in hình những kỳ quan của thế giới.

Giá treo lịch blốc cũng rất được chú trọng về hình thức và tính tiện ích. Giá treo lịch của nhà sách Trí Đức năm nay được thiết kế rất khoa học: phần cùi lịch được lót một tấm thiết mỏng để cắt bằng các tờ lịch khi xé. Giá treo bằng bìa carton được thay bằng loại gỗ ép sơn mài có in mạ vàng chữ “Phước”, có chỗ bắt vít kim loại cố định rất chắc chắn. Công ty văn hóa Trí Đức Thái Thịnh đã mất đến mấy tháng trời để thiết kế nên bộ mẫu lịch này.

Chiết khấu vẫn cao

Năm nay, thị trường lịch phân làm hai cực khá rõ: lịch thường và lịch chất lượng cao. Các lịch thường được in trên loại giấy chất lượng trung bình, không chú trọng nhiều đến việc thiết kế nền lịch.

Nhằm tránh sự lộn xộn cho thị trường lịch, từ tháng 9, khoảng 10 nhóm làm lịch lớn của TP.HCM đã ngồi lại với nhau để ký cam kết thống nhất về giá chiết khấu, giá bìa và phương thức phát hành. Theo đó, giá chiết khấu ba loại lịch trung pelure, trung màu, lịch đại là không quá 45%. Tuy vậy, đây chỉ là một sự thỏa thuận lỏng lẻo nên từ đầu mùa lịch một số nhà làm lịch đã xé rào, nâng mức chiết khấu để thu hút khách hàng. Giá chiết khấu từ 47% đến 52% đối với các loại blốc trung và đại. Loại siêu đại, cực đại chiết khấu từ 35% đến 40%. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh lẻ và các doanh nghiệp đặt in với số lượng lớn.

Trong khi đó, giá lịch chất lượng cao chênh khoảng độ 10.000 đồng so với lịch thường, chiết khấu thấp hơn (30% với loại siêu cực đại, lịch khổ nhỏ chiết khấu không quá 40%). Loại lịch này hướng về thị trường thành thị và nhu cầu lịch tặng. Ông Phạm Minh Thuận, giám đốc Công ty phát hành sách Fahasa, nhận định: “Thị trường lịch tại TP.HCM không yêu cầu chiết khấu cao mà chỉ chú trọng về chất lượng và mẫu mã”.

Hiện tại, các nhà làm lịch đang vận động để lập “Câu lạc bộ những người sản xuất và phát hành lịch blốc” trực thuộc Liên chi hội xuất bản TP.HCM để thống nhất phương thức giá bán lẻ và chiết khấu cho lịch blốc các năm sau. Ông Thuận cho rằng phải mất khoảng một đến hai năm nữa, thị trường lịch mới ổn định. Chỉ có những nhà làm lịch thật sự chuyên môn, có nghề mới có thể tồn tại.