Lịch cưới dày đặc trong nửa cuối 2014 của sao Việt

Cuối tháng 3 vừa qua, Trà My Next Top bất ngờ công khai bạn trai hơn cô tới 15 tuổi. Anh tên là Hoàng Đạo vàlàm việc trong lĩnh vực truyền thông. Tin đồn tình cảm của Trà My từng xuất hiện vào tháng 9/2013 nhưng chân dài 9X chọn cách im lặng chứ không chia sẻ nhiều.

Gần đây, Trà My mới thoải mái khoe bạn trai đứng tuổi. Dù khoảng cách tuổi khá lớn nhưng cặp đôi khá nhí nhảnh trong những bức ảnh chụp chung. Bạn trai Hoàng Đạo cũng là người đã giới thiệu Trà My cho bộ phim đầu tiên của cô – Độc thân tuổi 30.

Quen nhau kể từ buổi casting Vietnam's Next Top Model, sau một thời gian tìm hiểu, Trà My tiết lộ có thể cô sẽ lên xe hoa trong năm nay. Đám cưới sẽ theo 2 phong cách châu Âu lãng mạn và truyền thống Việt Nam. Theo đó, Trà My sẽ là Next Top đầu tiên kết hôn kể từ khi thành danh sau cuộc thi.