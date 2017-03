Liên hoan ảnh nghệ thuật sáu tỉnh Bắc Trung Bộ

Sáng 10/9, tại Nghệ An, Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật Nghệ An phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế lần thứ 19 với chủ đề “Đất nước, con người Bắc Trung Bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”



Ban giám khảo chấm ảnh dự Liên hoan. (Nguồn: Truyền hình Nghệ An)



Liên hoan ảnh nghệ thuật năm nay nhận được sự ủng hộ tích cực của 175 tác giả đến từ 6 tỉnh trong khu vực, với 1.075 tác phẩm ảnh. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp trong hai năm 2011 và 2012, cỡ ảnh từ 30x40cm đến 30x45cm; ảnh vuông cỡ 30x30cm; ảnh Panorama có chiều dài 45cm.



So với liên hoan ảnh lần trước, bộ sưu tập ảnh lần này có nhiều tiến bộ, chất lượng ảnh được cải thiện hơn. Các bức ảnh thể hiện khá đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như cuộc sống sinh hoạt, mang đậm bản sắc văn hóa của các tỉnh Bắc Trung Bộ.



Ngoài việc thể hiện vẻ đẹp quê hương, con người của các tỉnh Bắc Trung Bộ, các bức ảnh còn ca ngợi những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên dải đất bắc miền Trung.



Hội đồng giám khảo đã thẩm định nghiêm túc, khoa học, tuyển chọn 150 tác phẩm ảnh để triển lãm. 11 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất đã được trao giải cùng hai giải đồng đội, trong đó, huy chương vàng được trao cho tác phẩm ảnh “Trao truyền” của tác giả Lê Quang Dũng đến từ Nghệ An.



Các tác phẩm đoạt huy chương vàng, bạc, đồng và khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm. Các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét tài trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.



Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

