Liên hoan hợp xướng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan và hội thi hợp xướng quốc tế nhưng tính đến thời điểm này đã có 36 đoàn tới từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 1.000 người đăng ký tham dự, trong đó có 5 đoàn Việt Nam.



Thông tin trên do ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đồng thời là Giám đốc nghệ thuật VICC 1 cho biết vào ngày 9/2.



Ông Phạm Hồng Hải cũng cho biết, 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có đoàn tham dự VICC 1 gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Xinhgapo, Hồng Kông (Trung Quốc), Sri Lanka, Malaysia và Estonia, trong đó, Indonesia hiện đang là quốc gia có số đoàn tham dự đông nhất, lên tới 12 đoàn; đứng thứ hai là Philippines với 10 đoàn.



Việt Nam có 5 đoàn tham dự VICC 1 gồm Hợp xướng trẻ em Sol Art dự thi hợp xướng dân gian; tốp ca nữ câu lạc bộ người yêu thiên nhiên của Cung văn hóa Hữu Nghị; hợp xướng trẻ em Hà Nội mới; hợp xướng của trung tâm văn hóa UNESCO Hà Nội và đoàn hợp xướng tỉnh Quảng Nam. Việt Nam có thể sẽ có thêm 2 đoàn nữa ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.



Tối 16/3, Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam sẽ khai mạc tại sân khấu nổi bên quảng trường Sông Hoài. Trước đó, vào buổi chiều các đoàn dự tham dự lễ diễu hành đường phố tại khu phố cổ Hội An.



Các đoàn sẽ tranh tài ở 13 môn thi như hợp xướng nam, nữ, hợp xướng thính phòng (tốp ca), hợp xướng trẻ em dưới 16 tuổi, hợp xướng thanh niên từ 16 đến 25 tuổi, hợp xướng nhà thờ, hợp xướng dân gian... Bên cạnh các phần dự thi, các đoàn sẽ biểu diễn phục vụ đông đảo công chúng tại 8 địa điểm ở thành phố Hội An.



VICC 1 là sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Liên minh Văn hóa Interkultur phối hợp thực hiện.



Liên hoan và hội thi này là một trong số 12 cuộc thi quốc tế do Interkultur tổ chức dành cho các đoàn hợp xướng không chuyên. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chương trình năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ-Phú Yên 2011 sẽ khai mạc tại Phú Yên vào ngày 1/4/2011./.







Theo Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)