Liên hoan phim Cannes: Châu Âu thắng lớn, Hollywood trắng tay

Những giải thưởng chính của LHP Cannes 2012 - Giải thưởng lớn: Reality (Truyền hình thực tế). - Đạo diễn xuất sắc: Carlos Reygadas với phim Post Tenebras Lux. - Kịch bản xuất sắc: Cristian Mungiu với phim Beyond the hills (Phía bên kia những ngọn đồi). - Nữ diễn viên xuất sắc: Hai giải thưởng dành cho Cristina Flutur và Cosmina Stratan trong phim Beyond the hills.

- Nam diễn viên xuất sắc: Mads Mikkelsen trong phim The Hunt (Săn lùng). - Giải thưởng của hội đồng giám khảo: The angels’ share (Chia sẻ của những thiên thần).