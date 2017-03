Liên hoan phim Cannes: Cơ hội để gái 'bán hoa' kiếm bộn tiền

Theo The Hollywood Reporter, dịch vụ “hẹn hò” diễn ra dọc đại lộ Croisette thu hút dân bản địa và người ngoại quốc, dù luật ở Pháp đã cấm triệt để từ 13-4 vừa qua.

Nhiều gái bao cất công bay sang Pháp trong hai tuần để “tham dự” LHP Cannes nhằm kiếm tiền bất chấp hình phạt theo luật mới của nước sở tại.

Cơ hội kiếm bộn tiền

The Hollywood Reporter cho biết một số nữ diễn viên hạng trung hoặc ít tên tuổi ở Hollywood cũng đến Cannes để làm gái mại dâm.

LHP Cannes là cơ hội lớn cho gái mại dâm kiếm bộn tiền. Nguồn: The Hollywood Reporter



“Giá đi khách của gái điếm hạng sang tại LHP Cannes là 620 USD/giờ” - The Hollywood Reporter ngày 18-5 tiết lộ.



Katia - một gái bao được phỏng vấn cho biết cô khai man tuổi thật (từ 27 tuổi thành 24 tuổi) trên mạng xã hội để thu hút các đối tượng khách hàng.

Thậm chí, Katia còn xuất hiện trên thảm đỏ các buổi công chiếu và tham gia tiệc rượu trong suốt 11 ngày diễn ra LHP.

Tương tự các gái bao cao cấp khác, Katia cũng có “chính sách đi khách” nghiêm ngặt. Cô chỉ phục vụ ở khách sạn 4-5 sao và không thích những bữa tiệc trên du thuyền vì sợ đụng độ nhiều tình địch.

Trong hơn bốn năm qua, giới chức ở Cannes cho hay Cannes được lắp camera giám sát mọi nơi và “bạn khó tìm thấy bất kỳ hình thức mua bán dâm nào xảy ra ở khu trung tâm thành phố biển Cannes”.

Nhưng lực bất tòng tâm, với sự phát triển của di động và mạng, thật khó để triệt tiêu đường dây vui vẻ diễn ra mỗi năm, đặc biệt là vào mùa LHP.

Hơn nữa, việc xử phạt cũng nhiêu khê vì “đâu ai biết họ làm gì trong khách sạn” trong trường hợp đối tượng là người yêu hay bạn tình.

Kate, một gái mại dâm gốc Nga, người hành nghề tại Cannes mỗi năm, cho rằng rất khó bị bắt tội trong trường hợp hẹn hò ở khách sạn cũng với lí do nêu trên.

Vì lẽ đó, nhiều gái hạng sang vẫn tiếp tục sự nghiệp mua vui và kiếm bộn tiền nhờ sức hấp dẫn mà LHP quốc tế đình đám nhất thế giới mang lại.

Có thể kiếm 4.000 USD/giờ

Vào năm 2013, tạp chí The Hollywood Reporter cũng từng đăng tin tiết lộ những bí mật gây sốc khi nói rằng "Cannes trở thành một cái nhà thổ khổng lồ". Trong khi đó, tờ The Sun viết: “Thuê một gái điếm ở LHP Cannes dễ chẳng khác gì gọi pizza”.

Điều này có nghĩa lượng gái mại dâm đổ về Cannes quá lớn và ắt hẳn tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Thường gái mại dâm địa phương sẽ là những người chiếm ưu thế bởi họ quen biết các nhân viên khách sạn và thuận lợi để “móc nối” với họ. Đổi lại, những nhân viên này có thể mối lái khách hàng cho họ. Trong 10 ngày diễn ra Liên hoan phim, ước tính có khoảng 100 đến 200 gái mại dâm ra vào các khách sạn lớn mỗi ngày. Những gái gọi cao cấp nơi đây, người Pháp gọi là "putes de luxes", có giá "đi khách" khoảng 4.000 USD/đêm, còn gái đứng đường giá chỉ khoảng 50-75 USD/giờ.



Cũng không kém phần nổi bật trên thảm đỏ LHP Cannes như những ngôi sao hạng A Hollywood, những gái gọi hạng sang cũng đủ xinh đẹp để thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả bọn họ đều xinh đẹp và lộng lẫy. Nhà phê bình phim quá cố Roger Ebert cũng từng phải thốt lên: "Gái mại dâm tại Cannes thật nổi bật, thậm chí còn đẹp như các nữ diễn viên của Cannes. Họ là những người có gu thời trang hoàn hảo và tôi thích nhất là việc họ không hút thuốc".





“Tú ông” Lebanon Elie Nahas và Á hậu 2 tại Miss Model of the World 2002 in Beirut. Ảnh: Getty Images

Lebanon Elie Nahas - một doanh nhân Trung Đông, đã bị bắt là lĩnh án tù tám năm với tội điều hành một đường dây mại dâm ở Cannes - cho biết: "Các cô gái có thể nhận đến £ 26.000 (tương đương 39.4966 USD) một đêm. Đàn ông Ả Rập là những người hào phóng nhất trên thế giới. Nếu họ thích bạn, họ sẽ cho bạn rất nhiều tiền. Tại Cannes, họ mang theo hàng tập tiền mặt. Đối với họ, chúng cũng chỉ là những tờ giấy mà thôi. Họ thậm chí còn không thích đếm tiền mà đưa thẳng cho các cô gái, không cần phải suy nghĩ". Và bản thân những gái gọi đẹp nhất cũng luôn hiểu rằng, họ cần tiếp cận những khách sạn hạng sang - "nơi có những người Ả-rập lưu trú".



Đường dây mại dâm có tổ chức

Nhiều gái mại dâm hạng sang đều nằm trong một đường dây có tổ chức, và còn có cả “chi nhánh” nhỏ, phần lớn là ở Paris (Pháp), London (Anh), Venezuela, Brazil, Morrocco và Nga.

“Tú ông” Nahas cho hay mọi giao dịch đều bắt đầu sau 10 giờ tối. Tất cả gái gọi đều tập trung ở sảnh khách sạn và khách hàng tiềm năng tới lựa chọn cô gái mà họ ưng ý nhất. "Tất cả mọi giao dịch đều thực hiện bằng cách ra hiệu. Những khách làng chơi sẽ ra hiệu số phòng mình bằng tay và các cô gái chỉ việc đi theo họ mà thôi" – người này nói.

Nahas thường đến sân bay quốc tế Nice để chọn các cô gái đẹp nhất, rồi đưa họ đến bến cảng Cannes, lên những con thuyền nhỏ để đến các du thuyền sang trọng, nơi các vị khách đang đợi. Nahas cho biết: "Hàng năm, trong dịp này có 30 hoặc 40 chiếc du thuyền sang trọng dừng ở vịnh. Trên du thuyền thường có tiệc rượu, ma túy tổng hợp và tất nhiên là cả gái đẹp. Mỗi chiếc du thuyền thường bố trí khoảng 10 cô gái, họ sẽ khỏa thân hoặc bán khỏa thân. Sau mỗi đêm, các cô gái sẽ nhận được phong bì phù hợp với "công sức" bỏ ra. Truyền thống này đã diễn ra được 60 năm nay ngay tại Cannes".

Mặc dù rất "sành sỏi" về khoản điều hành gái mại dâm nhưng Nahas luôn phủ nhận việc đứng đầu một đường dây gái mại dâm lớn. Nahas chỉ thừa nhận có đưa một số phụ nữ tới Cannes trong thời gian diễn ra LHP Cannes. Khi Nahas bị bắt, cảnh sát có thu được một cuốn sổ ghi đầy đủ thông tin như tên tuổi, số điện thoại của nhiều hoàng tử, doanh nhân giàu có nhất tại Trung Đông. Nahas khai nhận có biết những người trong danh sách nhưng lại bác bỏ việc cung cấp gái mại dâm cho họ.