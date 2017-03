Liên hoan phim Cannes khởi động với đạo diễn lừng danh người Mỹ

Đây là lần thứ 3 phim của vị đạo diễn người Mỹ lừng danh mở màn cho liên hoan phim uy tín hàng năm được tổ chức tại miền Nam nước Pháp này. Trước Café Society năm nay, Woody Allen đã từng mở màn cho Cannes với các phim Hollywood Ending vào năm 2002 và Midnight in Paris vào năm 2011.

Bộ phim Cafe Society với sự tham gia của các ngôi sao Jesse Eisenberg và Kristen Stewart, nói về một chàng trai trẻ tới Hollywood vào những năm 1930 với hoài bão lớn lao, sẽ được công chiếu trong khuôn khổ sự kiện vào ngày 11-5 này. Tuy nhiên bộ phim sẽ không tham gia tranh giải.



Bản phác thảo của poster Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 được ban tổ chức đưa ra



Có rất nhiều tên tuổi lớn góp mặt trong những đề cử sáng giá cho giải Cành cọ vàng năm nay, trong số đó có bộ phim The BFG (Big Friendly Giant) của đạo diễn Steven Spielberg. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cổ điển cho trẻ em của Roald Dahl sẽ ra mắt tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay – theo tờ Variety.

Những dự đoán năm nay nghiêng về bộ phim Money Monster do Jodie Foster làm đạo diễn, với sự tham gia của tài tử gạo cội Geogre Clooney trong vai một chuyên gia tài chính trên truyền hình, bị bắt cóc bởi một người đàn ông đã nghe theo lời khuyên của chuyên gia này trên thị trường chứng khoán.



Đạo diễn Woody Allen cùng với 2 diễn viên chính của bộ phim - Jesse Eisenberg và Kristen Stewart

Bên cạnh đó, phim The Last Face của Sean Penn do Charlize Theron và Javier Bardem thủ vai chính, nói về tình yêu của hai nhân viên cứu hộ tại Liberia cũng được dự kiến sẽ tham gia tranh giải Cành cọ vàng.

Những bộ phim tới từ các quốc gia khác cũng được chờ đợi sẽ làm “nên chuyện” tại liên hoan năm nay với những tác phẩm như: I, Daniel Blake của đạo diễn Ken Loach và Free Fire của đạo diễn Ben Wheatley tới từ nước Anh, Julieta của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, hay phim Hà Lan Elle của đạo diễn Paul Verhoeven….

Đây là một trong những sự kiên điện ảnh lớn nhất trong năm, được xem là nơi giữ gìn sự cân bằng giữa nghệ thuật và thương mại. Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 5. Đạo diễn của Mad Max – Geogre Miller sẽ đứng đầu ban giám khảo của cuộc thi.