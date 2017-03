Liên hoan phim Cannes lần thứ 63: Châu Á lên ngôi

Phim Bi đừng sợ đạt hai giải ACID/CCAS của Hiệp hội Các nhà phát hành phim độc lập và giải SACD cho biên kịch xuất sắc nhất của Tuần lễ phê bình phim.

Bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Bác Boonmee, người có thể nhớ lại kiếp trước) của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul đã đoạt giải Cành cọ vàng cho thể loại phim truyện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63 ở Pháp. Kết quả này vừa được công bố vào đêm bế mạc và trao giải tối 23-5 theo giờ địa phương.

Phim của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul nói về ông Boonmee, một người đàn ông đang giai đoạn hấp hối vì bệnh thận. Trong thời gian này, hồn ma người vợ và đứa con trai mất tích trở thành vượn về thăm ông nhờ vào phép thuật của các phù thủy.

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul trong vòng vây báo chí tại Cannes. Ảnh: Parismatch.com

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Apichatpong nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn cha mẹ tôi, những người đã đưa tôi tới cái rạp chiếu phim bé xíu tại quê tôi từ 30 năm trước, khi tôi còn nhỏ và còn chưa hiểu phim màn ảnh. Với giải thưởng này, tôi nghĩ mình đã hiểu hơn về điện ảnh nhưng đối với tôi, điện ảnh vẫn là điều bí mật… Tôi muốn cảm ơn tất cả thần thánh, ma quỷ ở Thái Lan đã giúp tôi có mặt ở đây”.

Chiến thắng của Thái Lan là bất ngờ lớn cho điện ảnh châu Á tại Cannes năm nay. Bên cạnh Thái Lan, điện ảnh Hàn Quốc cũng góp thêm chiến thắng với giải kịch bản xuất sắc nhất dành cho phim Poetry (Thơ) của đạo diễn Lee Chang-Dong.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 63 cũng ghi dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam. Bởi từ năm 1993, sau giải thưởng Máy quay vàng (Caméra d’Or) cho phim Mùi đu đủ xanh (L’Odeur de la papaye verte) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng do Pháp sản xuất, đến nay điện ảnh Việt Nam mới có giải ở Cannes.

Đó là hai giải ACID/CCAS của Hiệp hội Các nhà phát hành phim độc lập và giải SACD cho biên kịch xuất sắc nhất của Tuần lễ phê bình phim trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes dành cho bộ phim Bi, đừng sợ! (Bi, Don’t Be Afraid!), kịch bản và đạo diễn Phan Đăng Di.

Thái Lan chưa phải là nền điện ảnh lớn ở châu Á nhưng Thái Lan chiến thắng ở Cannes cũng là niềm hy vọng cho các nền điện ảnh nhỏ. Để có được giải Cành cọ vàng, đạo diễn Apichatpong Weerasethakul đã kiên trì với Cannes nhiều năm. Tại Liên hoan phim Cannes 2002, bộ phim Blissfully Yours của ông từng chiến thắng ở hạng mục Un Certain Regard (dành cho những bộ phim sáng tạo có tính chất thử nghiệm. Trong Liên hoan phim Cannes 2004, phim Tropical Malady (Bệnh nhiệt đới) của ông từng nhận giải ba của ban giám khảo.

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Juliette Binoche (Pháp) với vai diễn người chủ phòng trưng bày trong bộ phim lãng mạn Copie Conforme (Bản sao có chứng nhận). - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được chia đều cho hai diễn viên: Javier Bardem (Tây Ban Nha) trong phim Biutiful và Elio Germano (Ý) trong phim Our Life. - Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Mathieu Amalric (Pháp) với bộ phim Tournée (Lưu diễn). - Giải thưởng lớn thuộc về phim Of Gods and Men. - Giải thưởng của ban giám khảo được trao cho A Screaming Man của đạo diễn Mahamat-Saleh Haroun (Cộng hòa Chad).

