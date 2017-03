Liên hoan phim Cannes: Nghệ thuật gắn với từ thiện

Bên cạnh các hoạt động, dự án điện ảnh sôi động, các nghệ sĩ sẽ tham gia nhiều chương trình hoạt động gây quỹ từ thiện, tôn vinh những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp.

Tối 16-5 (giờ địa phương), Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 65 chính thức khai mạc tại Cannes - TP biển vùng miền Nam nước Pháp và kéo dài đến hết ngày 27-5. Dự kiến có khoảng 700 nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất phim… nổi tiếng có mặt tại Cannes. Chưa kể đến khách du lịch thì riêng báo chí đã có khoảng 4.600 phóng viên tác nghiệp tại Cannes. Hơn 700 cảnh sát đã được huy động để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Hàng ngàn dự án phim

22 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Ngoài ra liên hoan còn có rất nhiều nội dung, dự án khác. Tổng số phim trình chiếu tại Cannes sẽ là 91 phim. Chỉ riêng hoạt động chiếu phim ngoài trời đã có chín bộ phim được trình chiếu. 2012 là năm kỷ niệm nhân vật James - điệp viên 007 tròn 50 tuổi, chương trình chiếu phim bãi biển trong khuôn khổ LHP Cannes sẽ trình chiếu miễn phí chín bộ phim đặc sắc về James Bond như: Tiến sĩ No (1962), Tình yêu từ nước Nga (1963), Kim cương vĩnh cửu (1971), Mệnh lệnh của nữ hoàng (1969), Sòng bạc hoàng gia (2006)…

Chương trình Cannes Classics cũng công chiếu 13 bộ phim nhựa, bốn phim tài liệu vĩ đại đánh dấu những bước chuyển trong lịch sử điện ảnh thế giới. Chương trình thu hút rất đông các nhà làm phim, nhà sản xuất phim trên thế giới chính là Hội chợ phim Cannes. Dự kiến khoảng 4.300 bộ phim, kịch bản… sẽ được chào bán cho các đối tác tại Hội chợ phim Cannes.

Những tấm áp phích có hình ảnh các ngôi sao điện ảnh, đạo diễn có mặt tham dự LHP Cannes được quảng bá ngay trước ngày khai mạc. Ảnh: AFP

Kết nối nghệ sĩ bằng hoạt động nhân đạo

Song song các hoạt động liên quan trực tiếp đến điện ảnh, Cannes thu hút công chúng ở những hoạt động nhân đạo. Đêm gala từ thiện của LHP Cannes sẽ được tổ chức vào ngày 24-5 để gây quỹ từ thiện cho Tổ chức nghiên cứu AIDS (Mỹ - amfAR). Kể từ khi được sáng lập tại LHP Cannes vào năm 1993, đến nay amfAR đã thu được hơn 70 triệu USD tiền từ thiện qua các kỳ LHP Cannes.

Ngoài vai trò khách mời đến Cannes với vai diễn trong phim Holy Motors (một trong 22 phim sẽ tranh giải Cành cọ vàng); nữ diễn viên Kylie Minogue (Úc) sẽ xuất hiện tại Cannes với vai trò đồng chủ tịch đêm từ thiện thường niên của Cannes. Tham gia đêm từ thiện còn có các nghệ sĩ Alec Baldwin, Janet Jackson, Milla Jovovich, nhà thiết kế Karl Lagerfeld, nhà sản xuất Harvey Weinstein, đạo diễn Michel Hazanavicius, nữ diễn viên Aishwarya Rai và nữ diễn viên Berenice Bejo. Ngoài đấu giá một số vật phẩm gây quỹ từ thiện cho amfAR, chương trình gala còn có những tiết mục nghệ thuật khá đặc sắc.

Bên cạnh hoạt động thường niên này, LHP Cannes năm nay có chương trình vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp cho các hoạt động nhân đạo. Cụ thể, chương trình Carnival in Cannes diễn ra vào tối 18-5 hướng đến những hoạt động nhân đạo dành cho Haiti. Nam diễn viên Sean Penn (Mỹ) với Tổ chức cứu trợ Haiti J/P của anh sẽ tham gia chương trình từ thiện Carnival in Cannes do nhà thiết kế Giorgio Armani tài trợ. Bên cạnh Sean Penn còn có đạo diễn, biên kịch Paul Haggis (Canada) với Quỹ Nghệ sĩ vì hòa bình và công lý; người mẫu Petra Nemcova (Cộng hòa Séc) với Quỹ Trái tim hạnh phúc.

Ba nghệ sĩ này cùng xuất hiện trong chương trình nhân đạo dành cho Haiti bởi vào ngày 12-1-2010, ở Haiti đã xảy ra động đất khiến hàng trăm ngàn người chết và bị thương. Ngay sau động đất, Sean Penn đã đi đến Haiti để tham gia cứu trợ khẩn cấp và thành lập Tổ chức cứu trợ Haiti J/P. Vào thời điểm đó, Sean Penn đã gặp biên kịch Paul Haggis và người mẫu Petra Nemcova cũng tham gia những hoạt động từ thiện tại đây. Và LHP Cannes dành chương trình Carnival in Cannes để tôn vinh những hoạt động từ thiện không mệt mỏi của các nghệ sĩ, cũng như kêu gọi các nghệ sĩ có mặt tại Cannes cùng chung tay tiếp tục tái thiết Haiti thông qua ba quỹ từ thiện trên. Mỗi quỹ từ thiện sẽ mang đến một chương trình hỗ trợ riêng cho Haiti. Như quỹ từ thiện của Sean Penn sẽ chú trọng đến điều kiện sống của người dần từ xây dựng lại nhà, đường sá… Quỹ từ thiện của Paul Haggis và quỹ của Petra Nemcova lại tập trung hỗ trợ y tế, giáo dục cho trẻ em thuộc những gia đình khó khăn ở Haiti.

Phim ngắn Hai Tư Sáu trình chiếu tại Cannes Năm nay điện ảnh Việt chỉ có nhà làm phim độc lập Nguyễn Hoàng Điệp chính thức là khách mời của LHP Cannes. Nguyễn Hoàng Điệp sẽ tham dự LHP Cannes 2012 với phim ngắn Hai Tư Sáu trong khuôn khổ chương trình Góc phim ngắn. Sẽ có ba buổi chiếu giới thiệu phim ngắn Hai Tư Sáu tại Cannes. Chị cũng sẽ giới thiệu dự án Đập cánh giữa không trung trong chương trình Xưởng phim Thế giới tại Le Pavillon des Cinémas du Monde. Le Pavillon des Cinémas du Monde là không gian dành cho các nền điện ảnh thế giới tại Cannes. Tại đây các nhà làm phim của các nền điện ảnh thế giới sẽ giao lưu, tìm cơ hội cho những dự án phim của mình. Dưới sự tài trợ của một doanh nghiệp, Việt Nam sẽ có một đoàn nghệ sĩ tham dự LHP Cannes gồm các nghệ sĩ: Huy Khánh, Ngọc Diệp, Lê Khánh, Trần Lực, Tinna Tình, Trang Nhung, Kathy Uyên và đạo diễn Ngô Quang Hải. …

NAM THANH (Theo Cannes, AP, Hollywoodreporter)