Liên hoan phim Cannes: Tôn vinh sự tận tâm

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 64 sẽ kết thúc vào tối 22-5 với lễ trao giải Cành cọ vàng. Có 20 phim tranh giải Cành cọ vàng cho phim xuất sắc nhất tại Cannes năm nay. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như chiếu phim, hội chợ phim, triển lãm… Lần này, Cannes có những hoạt động mới mang tính nhân văn hơn: Vinh danh đạo diễn, quỹ từ thiện…

Vinh danh đạo diễn Ý Bernardo Bertolucci

Đây là năm đầu tiên LHP Cannes chính thức có giải Cành cọ vàng danh dự (Honorary Palme d’Or) trao ngay vào tối khai mạc LHP. Giải này từng được LHP Cannes trao cho đạo diễn Woody Allen (2002) và Clint Eastwood (2009) nhưng từ năm nay giải này mới chính thức trở thành một hạng mục của LHP Cannes.

Cành cọ vàng danh dự dành cho các đạo diễn có nhiều cống hiến xuất sắc trong nhiều năm và chưa từng đoạt Cành cọ vàng. Cành cọ vàng danh dự đầu tiên đã được trao cho đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci; người đã từng đạo diễn phim Điệu tango cuối cùng ở Paris (Last Tango in Paris), Vị hoàng đế cuối cùng (The Last Emperor), Người tuân thủ (The Conformist), Bầu trời che chở (The Sheltering Sky), Trước Cách mạng (Before the Revolution).

Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci (ngồi xe lăn) nhận giải Cành cọ vàng danh dự đầu tiên tại Cannes lần thứ 64. Ảnh: Toutlecine.com

BBC dẫn lời chủ tịch ban tổ chức Cannes, ông Gilles Jacob, cho rằng chất lượng các tác phẩm của nhà đạo diễn người Ý đã khiến ông “là người đầu tiên xứng đáng nhận giải thưởng này”. Ông Gilles Jacob nhận xét Bertolucci đã đạo diễn “những kiệt tác điện ảnh có tính riêng tư của Ý như những bức tranh tường hoành tráng”. Không chỉ làm ra những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, sáng tạo ra tính độc đáo trong tác phẩm, Bernardo Bertolucci được LHP Cannes vinh danh còn bởi sự tận tâm dành cho điện ảnh.

Cùng hướng về Nhật

Bên lề LHP Cannes, một đêm thời trang mang tên Naomi Campbell’s Fashion for Relief đã được tổ chức vào tối 16-5 tại Forville Market. Siêu mẫu người Anh Naomi Campbell đã tranh thủ các ngôi sao đình đám đến tham dự LHP Cannes năm nay để tổ chức buổi diễn thời trang này nhằm quyên góp tiền cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần tại Nhật vừa qua. Naomi Campbell đã được hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana với thương hiệu Dolce and Gabbana (D&G) tạo ra chiếc áo phông mang biểu tượng Fashion For Relief (thời trang cho cứu trợ) để hưởng ứng sự kiện này.

Bên cạnh đó, các nhà thiết kế danh tiếng như Lanvin, Valentino, Sonia Rykiel, Jean Paul Gaultier đã ủng hộ chương trình của Campbell bằng những bộ sưu tập thời trang của mình. Sự kiện này cũng nhận được sự ủng hộ từ các diễn viên Jane Fonda, Zoe Saldana, các siêu mẫu Yasmin Le Bon, Noemie Lenoir, Zoe Saldana, Hoa hậu Thế giới 1975 Wilnelia Merced, vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Serbia Novak Djokovic… và tạp chí Vouge.

Hãng thông tấn AP dẫn lời Naomi Campbell rằng cô rất đau lòng với những gì đã xảy ra trong trận động đất, sóng thần tại Nhật. “Quá khó khăn để có thể tưởng tượng ra thảm cảnh đó, ngay cả việc hiểu được sự mất mát người dân khi đối phó với thiên tai”. Campbell hy vọng rằng số tiền huy động từ thời trang cho cứu trợ tại LHP Cannes sẽ hỗ trợ được những người cần nó nhất.

Dĩ nhiên chương trình đã gặp một số trục trặc, đó là ít nhất ba lần một vài người mẫu bị trượt chân trong chương trình. Tuy nhiên, “buổi diễn của Naomi tại LHP Cannes mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây cũng là thước đo mức độ quan tâm đến những hoạt động từ thiện trên toàn cầu của các ngôi sao nổi tiếng” - hãng AP nhận định.

Việt Nam vắng bóng ở Cannes lần thứ 64 Nếu năm ngoái điện ảnh Việt đến Cannes với nhiều hoạt động: Đêm Việt Nam của Cục Điện ảnh Việt Nam và Vietnam Media Corporation (BHD) nhằm giới thiệu LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất tại Cannes thì tại Cannes năm nay không có sự xuất hiện nào của điện ảnh Việt. Trong Đêm Việt Nam năm trước, gian hàng giới thiệu điện ảnh Việt và bộ phim Những bức thư từ Sơn Mỹ của Trung tâm UNESCO điện ảnh đa truyền thông Việt Nam trong Hội chợ phim Cannes (Marché du film). Cũng tại Cannes năm trước, bộ phim Bi, đừng sợ! được chọn tranh giải phim đầu tay cho các đạo diễn trẻ trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ phê bình phim (Semaine de la Critique)… Và đoàn diễn viên, đạo diễn Việt Nam được một thương hiệu tài trợ tham dự Cannes. Năm nay, Việt Nam chỉ có đoàn các diễn viên Hồng Ánh, Anh Thư, Lan Ngọc, Mỹ Duyên, Thanh Hằng, Minh Hằng và đạo diễn Lê Cung Bắc, Nguyễn Thanh Vân, Trần Quang Đại do một thương hiệu tài trợ đến Cannes tham quan.

