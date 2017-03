Liên hoan phim Đức tại Việt Nam

Riêng tại TPHCM, Liên hoan sẽ diễn ra tại rạp Lotte Diamond (tầng 13, Diamond Plaza) từ 28-5 đến 1-6 với 5 bộ phim John Rabe, Lila Lila, Mùa hoa anh đào, Krabat, Same same but different. Liên hoan là dịp để công chúng VN hiểu hơn về điện ảnh Đức, qua đó sẽ có những hình dung về nước Đức đương đại.

Những bộ phim được giới thiệu tại LHP là những bộ phim được đánh giá cao trong nhiều năm qua, một số phim gặt hái thành công không chỉ trong phạm vi nước Đức, trong đó có các phim đoạt giải tại LHP Berlin, Oscar và nhiều LHP quốc tế khác.

Theo H.G (SGGP)