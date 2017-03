Liên hoan phim ngắn Việt tại Mỹ

Sau ba sự kiện khởi động đồng loạt tại Việt Nam và nối tiếp các buổi chiếu phim thành công tại ViFF (Nam California, Hoa Kỳ) và Vancouver (Canada), YxineFF sẽ trở lại Bắc Mỹ với chương trình chiếu phim Best of YxineFF tại liên hoan phim Việt toàn cầu San Francisco (Hoa Kỳ) vào lúc 8h15p tối 28/4 (giờ địa phương).



LHP Việt toàn cầu San Francisco (San Francisco Global Vietnamese Film Festival, viết tắt SFGVFF) sẽ diễn ra từ 26 đến 28 tháng 4 là một sự kiện điện ảnh diễn ra hai năm một lần, trình chiếu tác phẩm phim và video của các đạo diễn gốc Việt với tầm nhìn quốc tế. SFGVFF là LHP đầu tiên dạng này được tổ chức ở vùng Vịnh San Francisco - nơi tập trung đông người Việt sinh sống. Các bộ phim sẽ được trình chiếu tại rạp nổi tiếng mang tên Roxie (3117, 16th Street, Mission District) được xây dựng từ năm 1909 và là rạp chiếu phim lâu đời nhất của San Francisco còn hoạt động.









Hình ảnh trong một bộ phim ngắn dự liên hoan



Theo Phan Anh (DT)



Chương trình chiếu Best of YxineFF bao gồm các phim từ hai mùa 2011-2012: Trực nhật với Thư Kỳ của Đỗ Quốc Trung, 16:30 của Trần Dũng Thanh Huy, Chở đá đi chơi của Trần Ngọc Sáng, Một cuộc thẩm vấn của Nghiêm Quỳnh Trang và Hai chú cháu của Nguyễn Đình Anh. Ngay sau buổi chiếu này sẽ là suất chiếu bế mạc LHP với Dawn (Bình minh) của Leon Le từng đoạt giải Trái Tim vàng tại YxineFF 2012.Buổi chiếu này sẽ đánh dấu sự kiện chiếu phim thứ ba trong năm 2013 ở ngoài Việt Nam của YxineFF. “Xa hơn việc là một tiệc phim trực tuyến dành cho các nhà làm phim trẻ, YxineFF mong muốn xây những cây cầu giữa các nền văn hóa thông qua phim ngắn. Đó là lý do mà chúng tôi mang phim YxineFF đi trình chiếu ở một số thành phố lớn trên thế giới“ – chủ tịch YxineFF, ông Marcus Mạnh Cường Vũ, cho biết. Các sự kiện chiếu phim trong tháng Năm dự kiến sẽ diễn ra tại Paris và Phnom Penh.YxineFF 2013 hiện đang nhận phim gửi đăng ký cho tới hết ngày 10 tháng 7. Tiệc phim sẽ chính thức khai mạc ngày 9 tháng 9 và bế mạc trao giải vào tháng 12. Năm nay, thành phần Ban giám khảo mục Tranh giải quốc tế của YxineFF 2013 gồm: đạo diễn Charlie Nguyễn (Chủ tịch), diễn viên Tăng Thanh Hà, nhà quay phim Lý Thái Dũng, nhà sản xuất Ngọc Hiệp, và nhà văn Thuận.