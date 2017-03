(PL)- Tiếp nối thành công của chương trình truyền hình thực tế Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance, Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Đông Tây tiếp tục tổ chức chương trình Liên hoan tài năng cùng bước nhảy.

Chương trình sẽ là nơi hội tụ của các tài năng nhảy múa như các thí sinh từng tham gia Thử thách cùng bước nhảy, các vũ công từ CLB Dancesport Khánh Thi, CLB Dancesport Chí Anh, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, Trường múa TP.HCM; các nhóm nhảy xuất sắc trong và ngoài nước như vũ công Poping Crazy Kyo (vô địch Korea’s Got Talent), nhóm Big Toe (vô địch giải Breakin Floor Killer 2012). Chương trình gồm bốn đêm truyền hình trực tiếp diễn ra liên tiếp trong vòng bốn tuần. Ba đêm đầu tiên với các thể loại nhảy múa: Hip hop, dancesport và đương đại. Sau đó sẽ là đêm Gala tổng kết trao giải dựa vào bình chọn của khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 29-12. Q.TRANG