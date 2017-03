Liệu John Cho có thể vào vai James Bond?

James Bond là nhân vật huyền thoại của điện ảnh thế giới nói chung và Hollywood nói riêng. Các phần phim nói về chàng điệp viên hào hoa này được sản xuất đều đặn và vai chính luôn thuộc về những nam tài tử nổi tiếng nhất kinh đô điện ảnh của Mỹ.

Để lật lại vấn đề, một dự án truyền thông xã hội mới đây đã được thực hiện để trả lời câu hỏi: Tại sao những vai chính nổi tiếng trong phim Hollywood không được giao thường xuyên cho người châu Á?

Dự án này có tên gọi #StarringJohnCho. Đây là một nỗ lực lớn của các nhà hoạt động để kêu gọi sự đa dạng hơn cho ngành giải trí.

John Cho là ai?

John Cho sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc và lớn lên ở Los Angeles, California. Anh bắt đầu diễn xuất khi vẫn còn đang theo học ngành văn học ở Trường ĐH California, Berkeley. Sau đó John Cho phát triển sự nghiệp của mình trên cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Lần đầu anh đến với điện ảnh là vào năm 1999 trong bộ phim hài nổi tiếng American Pie. John trở nên gần gũi với khán giả nhờ vai diễn Harold Lee trong loạt phim hài Harold & Kumar. Vai diễn có thể được xem như lớn nhất của anh là vai Hikaru Sulu trong hai phần phim “tái dựng” của loạt phim viễn tưởng “huyền thoại” Star Trek. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng John đã để lại nhiều ấn tượng và được người xem yêu mến bởi diễn xuất tròn vai và vẻ ngoài dễ thương. Tuy nhiên, John Cho vẫn không phải là một cái tên đình đám hàng đầu Hollywood. Thậm chí khó có thể đem anh ra sánh ngang với những cái tên “đốt cháy phòng vé” như Tom Cruise, Daniel Craig, Matt Damon. Tuy nhiên, tình trạng kém nổi tiếng này không chỉ riêng mình John Cho gặp phải mà gần như toàn bộ tài tử gốc Á trên màn ảnh Mỹ đều phải chịu đựng suốt thời gian qua.





Diễn viên gốc Hàn John Cho “được thủ vai” nam chính - vốn do các tài tử da trắng đảm nhiệm trong một dự án truyền thông xã hội.

Làn sóng ủng hộ John Cho gia nhập Hollywood

Người đứng sau làn sóng rầm rộ này là William Yu. Nhà xây dựng chiến lược kỹ thuật số 25 tuổi này đã sửa lại poster của các bộ phim nổi tiếng để cho thấy hình ảnh của John Cho nếu anh được thủ vai chính. Vai nam chính trong các phim như The Avengers, Me Before You, London Has Fallen… cùng hàng loạt bom tấn khác bỗng thuộc về một chàng diễn viên gốc Hàn chứ không phải là một tài tử da trắng.

Trang web của chiến dịch được tạo ra hôm 12-5. Và ngay sau đó hashtag #StarringJohnCho đã được chia sẻ hàng ngàn lần. Chiến dịch đã lan rộng trên mạng Twitter tạo nên những ý kiến khác nhau và gây ảnh hưởng lớn. Những người ủng hộ phong trào đã tự tạo những tấm poster phim để đóng góp cho chiến dịch.

Yu cho biết ý tưởng của mình đã được thúc đẩy sau khi những người Mỹ gốc Á bị phớt lờ trong chiến dịch #OscarsSoWhite - một chiến dịch khác chống lại việc người da trắng đang “độc chiếm” Hollywood. Bên cạnh đó, quyết định của anh cũng bắt nguồn từ việc nữ diễn viên Scarlett Johansson được chọn vào vai nàng robot Motoko Kusanagi nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình Ghost in the Shell của Nhật Bản và Tilda Swinton trở thành một phù thủy gốc Tây Tạng trong bộ phim Dr. Strange của hãng Marvel.

Không chỉ người gốc Á, tất cả diễn viên “không phải da trắng” đều chưa có chỗ đứng tại “vương quốc” Hollywood. Họ thường đóng những vai như khủng bố, mafia, xã hội đen, sát nhân hoặc những kẻ ngớ ngẩn, lẳng lơ,… và đặc biệt là “nhân vật hy sinh” - những người xuất hiện chỉ để “làm nền” cho nhân vật chính.

Dù nhiều diễn viên châu Á có tài năng và nỗ lực không ngừng song họ vẫn khó có thể vượt ra khỏi ranh giới của vai phụ và mãi chỉ là những dấu chấm nhỏ trên màn ảnh Hollywood. Chỉ có 1% diễn viên gốc Á được nhận vai chính. Các nhà sản xuất Hollywood khẳng định đây không phải vấn đề phân biệt chủng tộc. Lý do mà diễn viên gốc Á không được trọng dụng là do tên tuổi của họ không đủ để kéo khán giả ra rạp.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến và bằng chứng được đưa ra cho rằng tất cả chỉ là ngụy biện. Một trong những động lực thúc đẩy Yu là công trình mới đây của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ralph J. Bunche - nơi nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi tại ĐH California, Los Angeles. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bộ phim với dàn diễn viên đa dạng hơn đem lại doanh thu cao hơn.

“Nếu điều đó là sự thật, tại sao chúng ta không tái hiện nó lên các diễn viên chính? Nếu Hollywood không chọn họ vào vai chính, hãy cho thấy mọi thứ sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra” - Yu cho biết.

Yu cũng chia sẻ rằng: “Tôi muốn thấy một người Mỹ gốc Á trong bộ phim bom tấn tiếp theo. Tôi hy vọng rằng trào lưu này sẽ gây ảnh hưởng tới việc lựa chọn diễn viên của các nhà làm phim Hollywood. ”

Yu còn tiết lộ rằng anh đã nghĩ tới việc tạo ra phiên bản nữ cho phong trào này: “Tôi muốn tạo ra những tấm poster mà Constance Wu, Kimiko Glenn hoặc Jamie Chung được đóng vai chính”.

John Cho không trực tiếp ủng hộ dự án này mà chỉ trả lời những hashtag bằng biểu tượng trái tim trên Twitter. Nhưng anh đã từng chia sẻ với công chúng về ảnh hưởng của sự phân biệt chủng tộc tới sự nghiệp của mình vào năm ngoái: “Tôi đã từng trải nghiệm sự phân biệt chủng tộc. Và trong sự nghiệp của mình, tôi đã (và luôn luôn) cố gắng để diễn xuất sao cho thoát khỏi hình tượng bị đóng khung cho người châu Á”.