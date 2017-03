Lindsay Lohan mong "làm lại cuộc đời" sau khi ra trại

Lindsay Lohan. (Nguồn: Internet)

Niềm hy vọng cho đứa con cưng của làng điện ảnh thế giới chính là nhận xét từ các chuyên gia điều trị cai nghiện cho Lilo, những người có ảnh hưởng đến phán quyết của tòa cho việc ra trại sớm của cô như các tin đồn xuất hiện trước đó.



Thẩm phán Elden Fox, người sẽ thụ lý trường hợp của Lindsay, sau khi rời trung tâm điều trị cai nghiện UCLA cho biết các bác sỹ ở trung tâm UCLA đã có những nhận xét tích cực về tình trạng hiện tại của Lindsay, sau khi ngôi sao 24 tuổi phải trải qua chương trình kiểm tra kết quả điều trị cai nghiện rượu và chất gây nghiện hai lần/tuần, đồng thời phải trải qua một lớp điều trị liệu pháp kiểm soát hành vi hai buổi/tuần.



Luật sư riêng của Lindsay, Shawn Chapman Holley cho biết: "Lindsay đang suy nghĩ về tương lai và hy vọng có thể làm lại tất cả sau khi ra trại. Cô ấy đã thực sự thay đổi. So với trước đây, nhìn Lindsay bây giờ khỏe mạnh tươi tắn hơn, và trong đầu dày đặc những dự định tích cực cho cuộc sống phía trước."



Theo báo giới, sau khi ra trại, Lindsay có thể sẽ bị "ngập chìm" trong những lời đề nghị tham gia các chương trình truyền hình. Tỷ phú Donald Trump hồi đầu tuần còn cho biết ông đang suy nghĩ về việc sẽ xuất hiện cùng Lindsay Lohan trong chương trình truyền hình thực tế dành cho người nổi tiếng Celebrity Apprentice sắp tới.



Trong khi đó, cách đây không lâu, tờ tạp chí chuyên "giật" những thông tin độc quyền về các sao OK Magazine, cũng đã đề nghị trả một triệu USD cho buổi trò chuyện về đời sống trong tù của Lindsay lần đầu tiên sau khi ra trại. Chưa kể sự trở lại của "cô nàng lắm chiêu" tại các sự kiện phim ảnh sắp tới ở New York và Los Angeles đều được trả từ 25.000-100.000 USD cho mỗi lần cô xuất hiện.



Luật sư Holley cũng cho biết dù sau khi ra trại, phải tiếp tục điều trị như một bệnh nhân ngoại trú, tuy nhiên Lindsay vẫn hoàn toàn có thể chuẩn bị cho sự trở lại với công việc của mình và bắt đầu một cuộc sống mới./.