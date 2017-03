Lindsay Lohan - Paris Hilton lại "khẩu chiến"

Theo thông tin từ tờ TMZ, kiều nữ họ Hilton đã lấy cảm hứng từ chính vụ xì-căng-đan ăn trộm đồ của “tri kỷ” cũ là Lindsay Lohan, cho show đầu tiên trong sê-ri truyền hình thực tế The World According to Paris của mình.

Paris Hilton đã nhập vai một tình nguyện viên tham gia chương trình từ thiện tại trung tâm dành cho người vô gia cư ở Los Angeles (Mỹ). Một người phụ nữ da màu khi trông thấy bông hoa tai của Paris Hilton đã ngỏ lời xin để làm quà cho em gái. Và Paris Hilton hào phóng lập tức tháo đôi bông tai và đeo cho bà.

Điều đáng nói là theo đúng kịch bản, người phụ nữ da màu nhầm tưởng Paris Hilton là Lindsay Lohan. Bà ta rối rít cảm ơn “Lindsay Lohan”, tạo điều kiện thuận lợi cho Paris Hilton “đá đểu” cô bạn cũ: “Nếu tôi là Lindsay, tôi sẽ ăn trộm bông hoa tai, chứ không đem cho chúng thế này”.



Paris Hilton và Lindsay Lohan từng có những tháng ngày sánh vai nhau quậy tưng bừng trong các hộp đêm nước Mỹ - Ảnh: Reuters

Đang rất nhức nhối vì án tù 3 tháng cho tội ăn cắp chiếc vòng cổ 2.500 USD, lại bỗng dưng dính một đòn mạnh từ phía Paris Hilton, Lindsay Lohan phản đòn dữ dội bằng những lời chì chiết “nặng đô”. “Paris thật là hèn hạ. Cô ta không được mang những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của mọi người ra làm trò cười", Linday Lohan hằn học nói.

Đây không phải là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến màn chơi xỏ của hai kiều nữ tai tiếng nhất nhì Hollywood. Kể từ năm 2006, khi Lindsay Lohan ẵm tay trên anh chàng Stavros Niarchos của Paris Hilton thì tình bạn từng rất keo sơn của hai cô nàng bước sang trang mới, mang tên... "không đội trời chung".

Theo Phạm Hả (TNO)