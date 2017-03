Linh Nga: Tập múa từ trong bụng mẹ

Ảnh: Nghĩa Phạm



Và mới nhất là việc tên cô xuất hiện trong entry của một blogger gây nhiều dư luận. Cô vừa có cuộc trò chuyện với TNTS về cuộc sống hiện tại và mối quan tâm lớn nhất của mình.



Nhìn những gì mà Linh Nga làm được kể từ sau liveshow Vũ, nhiều người nhận xét rằng: Linh Nga khi mới đi học về đam mê múa hơn Linh Nga của ngày hôm nay...

Tôi đã được tập múa từ trong bụng mẹ. Mẹ tôi mang bầu đến tháng thứ bảy vẫn múa. Tình yêu của tôi đối với bộ môn nghệ thuật này là vô hạn. Tôi luôn tự hào mình là diễn viên múa. Múa đem lại niềm vui, nghị lực và sức khỏe

Có thông tin cho biết Linh Nga đang dành nhiều thời gian và công sức cho công ty Vương Vũ của riêng mình. Linh Nga đang ấp ủ điều gì?

Còn vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu VN? Đây có phải là bước chuyển mình của bạn ngoài lĩnh vực múa?

Sống trong một thế giới chỉ tôn vinh nghệ thuật múa, khi bước ra đời, Linh Nga có thấy mình hụt hẫng không?

Nghe nói dạo này Linh Nga rất chịu khó đi diễn event. Bạn không sợ rằng mình sẽ bị "thị trường hóa" sao?

Linh Nga là một cô gái đẹp, lại nổi tiếng. Nga đã bao giờ gặp một lời mời khiếm nhã khiến Nga phải nổi giận chưa?

Có bố mẹ nổi tiếng (NSND Đặng Hùng - Vương Linh) chắc chắn là có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít áp lực với bạn?

Nga có bình luận gì về bài entry của một blogger viết về chuyện những người đẹp lấy đại gia, trong đó có nhắc đến Linh Nga?

Cảm ơn Linh Nga về buổi trò chuyện.

Theo Diễm Thư (TNO)



Linh Nga của ngày hôm nay vẫn đam mê và hết mình với múa. Tôi đã được tập múa từ trong bụng mẹ. Mẹ tôi mang bầu đến tháng thứ bảy vẫn múa. Tình yêu của tôi đối với bộ môn nghệ thuật này là vô hạn. Tôi luôn tự hào mình là diễn viên múa. Múa đem lại niềm vui, nghị lực và sức khỏe.Sau liveshow Vũ, tôi vẫn làm việc nhiều, vẫn đi diễn thường xuyên. Vừa kết thúc chương trình 1.000 năm Thăng Long đã phải sang Trung Quốc để diễn Festival. Thời gian này tôi đi lưu diễn nhiều ở nước ngoài nên ít xuất hiện trong nước. Hiện tại tôi vẫn là diễn viên của Nhà hát Bông Sen.Ít xuất hiện trên báo không có nghĩa là giảm đi niềm đam mê với múa. Mỗi người có một sân chơi riêng, múa có khoảng trời riêng và tôi vẫn ở trong khoảng trời ấy. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tôi sẽ không bao giờ rời xa nghệ thuật. 10 năm đi xa nhà để học tập, bây giờ là lúc tôi đang làm hết mình để thỏa mãn ước muốn của mình. Liveshow Vũ đã khép lại, không phải lúc nào cũng có một sân khấu tốt như thế để mình múa, chính vì thế phải luôn thích nghi với hoàn cảnh và lao động nghiêm túc thì sau này mới có thể cho ra đời những show Vũ tiếp theo.Vương Vũ được thành lập sau liveshow Vũ. Công ty là nơi hội tụ của những người yêu nghệ thuật múa, nơi đây sẽ nâng cánh và giúp đỡ cho các diễn viên trẻ. Tôi mong muốn đem lại niềm vui cho các bạn đồng nghiệp của mình. Vương Vũ đã đứng ra tổ chức được vài chương trình lớn và tôi luôn mong muốn Vương Vũ sẽ là cầu nối của diễn viên múa với khán giả.Tôi đã làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu VN được 3 kỳ, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong các thành viên ban giám khảo. Khi được ban tổ chức mời tham gia với vai trò ban giám khảo chấm về phần thể hình, chính tôi cũng rất ngạc nhiên. Có thể vì tôi là diễn viên múa nên được mời chấm thi về thể hình và cách đi đứng của các thí sinh. Tôi nghĩ chấm thi hoa hậu theo cách nhìn nhận của một diễn viên múa cũng là một điều rất thú vị. Ngoài công việc này, tôi vẫn hoạt động múa bình thường và chưa bao giờ có ý định làm gì khác ngoài nghề của mình.Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ để chăm chút cho các tác phẩm của mình, chăm chút sức khỏe và sắc đẹp để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn thì tôi đã hết thời gian làm việc khác. Tôi chưa bao giờ thấy hụt hẫng có lẽ vì tôi phải luôn tạo cái mới cho chính mình, để bản thân mình đừng bao giờ nhàm chán. Nghề nào cũng vất vả, không thể vì thế mà bỏ cuộc. Làm nghệ thuật càng không dễ dàng. Được đi ra nước ngoài học nhiều năm nên tôi thấy mình càng phải tìm tòi, sáng tạo những cái mới để phục vụ công chúng. Chính khán giả VN là động lực khiến tôi phải cố gắng nhiều, vì hoàn cảnh ở nước ta chưa đầy đủ điều kiện vật chất cho diễn viên múa nên những diễn viên trẻ càng phải nỗ lực hơn gấp đôi.Phải có 1.000 show event thì mới có được một show Vũ. Đây là điều rất thực tế. Diễn event khán giả là những người rất khó tính và sành điệu nên không phải muốn múa thế nào cũng được. Càng là show event càng phải có chuyên môn tốt để khán giả hiểu được cái đẹp của nghệ thuật múa. Chính diễn nhiều event tôi mới hiểu được khán giả VN cần gì và thích gì. Thị trường hay không là do mình, tôi diễn event thường xuyên nhưng vẫn tham gia những chương trình lớn mang tính chất giao lưu văn hóa hoặc những buổi biểu diễn ở các tỉnh thành vì tôi đang ăn lương nhà nước. Chính những buổi biểu diễn này lại kéo tôi lại, không cho phép tôi "thị trường hóa". Lâu lâu tôi vẫn tham dự các cuộc thi múa ở nước ngoài để biết mình đang ở vị trí nào. Diễn event để tích lũy kinh nghiệm nhưng muốn trau dồi chuyên môn thì vẫn phải về Nhà hát Bông Sen để được làm nghề nghiêm túc.Thời gian tôi chính thức về VN sống mới được có hai năm. Suốt hai năm qua tôi chỉ toàn tâm toàn ý với nghệ thuật và gia đình. May mắn cho tôi là luôn có bố mẹ và người thân bên cạnh nên không gặp phải những trường hợp này.Tôi luôn hài lòng với những gì mình có được. Tôi cũng luôn tự hào được làm con gái của bố mẹ tôi. Nền tảng gia đình đã cho tôi tất cả. Và đây cũng chính là áp lực của tôi. Vì gia đình luôn khắt khe với tôi. Gia đình cũng là... hội đồng nghệ thuật của tôi. Ông bà, bố mẹ, cô cậu… đều theo dõi từng bước đường tôi đi. Nếu những tác phẩm của mình không được khán giả đón nhận thì đây chính là điều buồn nhất, cho nên mỗi lần xuất hiện phải là một sự tiến bộ, cố gắng và sáng tạo. Bố mẹ tôi đã làm nghề múa suốt 38 năm. Họ bắt đầu từ con số không và đi lên bằng múa, tôi chỉ làm tiếp công việc mà bố mẹ tôi đã làm. Mỗi gia đình đều có một niềm vui riêng, gia đình tôi vui nhất là mỗi đêm khi kết thúc chương trình biểu diễn lại được ngồi lại cùng nhau xem băng và nhận xét rút kinh nghiệm cho buổi biểu diễn ngày hôm ấy. Đi lưu diễn nhiều nơi nhưng vẫn thích nhất là diễn ở… nhà - tại VN - vì có mẹ chăm chút cho từng ly từng tí. Áo quần diễn của tôi đều do một tay mẹ thiết kế. Những bài múa của Nga cũng do bố mẹ sáng tác. Tất cả tình yêu dành cho nghề, bố mẹ đã đặt hết vào con gái mình. Chính vì vậy, tôi phải có trách nhiệm với nghề. Bố mẹ tôi vừa là bố mẹ vừa là thầy cô nhưng cũng là những người đồng nghiệp.Tôi đang rất bận rộn. Chuyện này không thể muốn phát ngôn gì cũng được vì khi nói ra là lại tam sao thất bản. Chuyện gì đến sẽ đến, lúc ấy khán giả sẽ được biết về những dự định của tôi. Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi vẫn đang yêu, hạnh phúc với tình yêu của mình. Hãy để cho mọi chuyện lắng xuống!