Liveshow đầu tiên của Bạch Yến tại quê nhà

Trong đêm nhạc mang đậm tính tri ân tình cảm của khán giả đã yêu mến trong suốt hành trình nghệ thuật 58 năm qua, Bạch Yến sẽ hát những ca khúc đã gắn bó cùng mình từ nhạc Việt đến nhạc ngoại qua ba chương: Đi với tôi đến chân trời xa, If you go away và Tân hôn dạ khúc. Đêm Đông diễn ra vào 20 giờ ngày 13-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV9.

NAM THANH