Liveshow Hoài Linh: Chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết

Liveshow này do nghệ sĩ Cát Phượng viết kịch bản cùng nghệ sĩ Vũ Thanh. Cát Phượng cũng đảm nhiệm luôn vai trò đạo diễn kiêm nhà tổ chức chương trình.





Tham gia liveshow của nghệ sĩ Hoài Linh có các nghệ sĩ hài: Chí Tài, Trường Giang, Cát Phượng, Vũ Thanh, Kiều Minh Tuấn, Đại Nhân; các nghệ sĩ: Thanh Hằng, Hữu Quốc, Hữu Bình, Dũng Đinh; các ca sĩ: Phương Thanh, Nguyên Lộc, Hoài Lâm, Khởi My, Thanh Duy Idol... và nghệ sĩ chú lùn thật sự Xuân Tiến. Hoài Linh sẽ vào vai ông Bốn kể chuyện đời xưa cho trẻ con nghe với câu chuyện kỳ lạ về một chú lùn do Xuân Tiến vào vai và bảy nàng Bạch Tuyết do Khởi My và các nghệ sĩ nam như Chí Tài, Kiều Minh Tuấn, Hoài Lâm, Thanh Duy… giả trang. Riêng Hoài Linh vào vai mụ phù thủy trong câu chuyện.