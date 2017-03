Lỗ hổng quản lý người thi hoa hậu đã kết hôn

- Carlina Duran - Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2012 đã bị tước vương miện và mất quyền đại diện nước này tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012 do cô từng kết hôn năm 2009. - Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1999, thí sinh Tisha Elaine Heflin (Guam) bị ốm và bị phát hiện đã có bầu, ngay lập tức thí sinh bị loại khỏi cuộc thi. - Tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2007, hoa hậu bang New Jersey - Ashley Harder đã phải từ bỏ vương miện và không tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ do mang thai. - Sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009, thí sinh Jewel Selver (Turks & Caicos) thừa nhận mang thai, thông tin này làm dấy lên những nghi ngờ người đẹp có thể đã có thai khi tham dự Miss Universe 2009. - Tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2-11, Nicola Mimnagh được chọn để đại diện Anh tham dự cuộc thi, tuy nhiên cô này đã bị loại sau khi bị phát hiện mang bầu. _____________________________________ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - đơn vị cấp phép cho Diễm Hương tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012 đã yêu cầu Diễm Hương và Công ty Cổ phần Hoàn vũ giải trình sự việc chậm nhất vào ngày hôm nay (7-3).