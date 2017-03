Lộ việc Thùy Dung và Trương Thị May “khẩu chiến” sau cánh gà

Vị trí vedette luôn được xem là vấn đề được quan tâm đặc biệt nhất tại mọi show diễn thời trang, bởi nó không chỉ quyết định giá cát-xê mà còn thể hiện đẳng cấp được công nhận của một người mẫu. Tại Việt Nam, sàn chữ T hiếm khi có sự xuất hiện của các hoa hậu, á hậu nên những người đẹp khoác danh hiệu này này thường được “quan trọng hóa” hơn những người mẫu chuyên nghiệp khi họ tham gia một show diễn thời trang.

Cũng vì lẽ đó, chuyện Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung được giữ vị trí vedette trong một màn trình diễn của show Thời trang và Đam mê không là điều khó hiểu đối với người xem. Sự khó hiểu và bất ngờ nhất đó chính là chặng đường gian nan để Thùy Dung được xác định trở thành veddette kết màn.

Cùng với các đồng nghiệp của mình, Hoa hậu Thùy Dung là gương mặt được chọn trình diễn bộ sưu tập thời trang mới nhất của NTK Lê Thanh Hòa diễn ra tối 12/.6 tại Nhà thi đấu quận 4, TP HCM. Sau một lượt trình diễn, các người mẫu lần lượt xuất hiện lần cuối để hoàn thành màn kết. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà khi ra sân khấu kết màn, khán giả phải chứng kiến cảnh người mẫu đi một nơi, nhà thiết kế đi một nẻo, và vì thế không ai có thể biết Thùy Dung hay Trương Thị May mới được chọn là vedette của show diễn này.

Vì phần kết màn của Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa bị hỏng vì không phân định rõ ai là vedette, MC Nguyệt Ánh đành phải nói lời xin lỗi khán giả để chương trình có thể quay hình phần kết lại lần nữa. Sau một vài phút chờ đợi, Á hậu Trương Thị May xuất hiện đầu tiên, dẫn đầu top người mẫu ra sân khấu thực hiện phần chào khán giả.

Nhưng ngay sau đó vài phút, MC Nguyệt Ánh lại ra sân khấu xin lỗi khán giả lần nữa để cho phép màn kết được thực hiện lại và chương trình được quay hình lại lần nữa nhằm lên sóng hoàn chỉnh.

Trong khoảng gần 5 phút chờ đợi các người mẫu ra kết màn lần 3, khán giả ngồi xem chương trình bên ngoài bất ngờ nghe thấy trong cánh gà nổi lên một trận đẩu khấu chiến nảy lửa. Nhiều lời qua tiếng lại ồn ào khi các người mẫu tranh cãi ì xèo vị trí của nhau.

Theo một số người có mặt tại hậu trường sân khấu kể lại, nguyên nhân có thể do đạo diễn chương trình và nhà thiết kế không xác định rõ ngay từ đầu giữa Á hậu Trương Thị May và Hoa hậu Thùy Dung, ai mới là veddette của màn trình diễn. Vì lẽ này nên sau màn kết được thực hiện lần 2 trong đó Thùy Dung làm vedette, mẹ của Á hậu Trương Thị May không đồng ý và quyết định lên tiếng.



Người được chọn làm veddette trong phần trình diễn của NTK Lê Thanh Hòa là Hoa hậu Thùy Dung (bên phải)

Lời qua tiếng lại giữa những người có liên quan phía sau cánh gà, khiến khán giả ngồi xem chương trình một phen bàn tán rôm rả. Lần đầu tiên, một cuộc khẩu chiến giữa các chân dài đã xảy ra ầm ĩ khiến cả những khán giả ngồi ngoài sân khấu cũng có thể nghe rõ mồn một, ngay trong khi chương trình đang diễn ra.

Sau khoảng gần 5 phút "nghỉ xả hơi" để cãi lộn, màn kết phần trình diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa có sự thay đổi vedette. Theo đó Thùy Dung đã dẫn đoàn người mẫu ra sân khấu trước, còn Trương Thị May thay thế Thùy Dung nắm tay Lê Thanh Hòa ra chào khán giả cuối cùng.

Cả Thùy Dung lẫn Trương Thị May lúc này đều tỏ ra tươi tỉnh và vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, MC Nguyệt Ánh lại một lần nữa ra sân khấu xin lỗi khán giả để chương trình được quay hình lại lần nữa, vì vị trí veddette cần thay đổi.

Sau một vài phút "trao đổi" phía sau hậu trường, vedette trong phần kết màn trình diễn bộ sưu tập mới nhất của NTK Lê Thanh Hòa được xác định lần cuối thuộc về Hoa hậu Thùy Dung. Cuối cùng thì Thùy Dung cũng được trở thành người dẫn tay nhà thiết kế ra sân khấu chào và giao lưu với khán giả trước khi kết thúc chương trình.

Nhiều khán giả có mặt xem trực tiếp show diễn cùng những người mẫu tham gia chương trình chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một màn trình diễn thời trang có đến 3 lần thay đổi vị trí người dẫn veddette.

Một làng thời trang mà ở đó chuyện vedette vẫn bị đặt nặng đến mức xảy ra tình trạng tranh cãi ngay trong khi chương trình còn đang chạy, biết bao giờ làng mẫu và ngành thời trang đó mới phát triển chuyên nghiệp?

