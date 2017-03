Loạn... audio sex

Thay vì phải dán mắt vào màn hình vi tính, lén lút để đọc truyện, người nghe audio sex chỉ việc đeo tai nghe mà không ai biết được là họ đang tự tiêm nhiễm vào đầu mình những câu chuyện rác rưởi, kích dục, đồi trụy. Có lẽ vì thế mà audio sex được thịnh hành. Chỉ cần một cái click trên mạng, chúng ta sẽ thấy một loạt các địa chỉ web hiện lên, dễ dàng đưa người đọc vào thế giới của các câu chuyện sex như: Mối tình trái cấm, 7 đêm khoái lạc... và người ta cũng thấy ở đó một lượng lớn người vào truy cập và comment với những câu như “thanks”, “đã quá” thể hiện sự tò mò thích thú trên các forum.

Không chỉ có vậy, audio sex đã bán trên thị trường dưới dạng các đĩa CD. Trong vai diễn của một kẻ bệnh hoạn, tôi tìm đến chợ Trời như là một lãnh địa của audio sex. Vòng vèo một hồi quanh chợ và dừng lại bên một gian hàng giữa chợ, câu trả lời là cái lắc đầu nhưng rồi chị bán hàng lại nói với theo một câu khi tôi chưa kịp quay ra cửa: “Cứ đi dọc cái dãy này, đến mấy hàng đầu tiên là có”. Tôi đã đến đúng địa chỉ như đã được chỉ dẫn, người bán hàng lấy một hộp carton được để lẫn trong đống hàng hóa, vừa đưa cho tôi cái đĩa, anh bán hàng vừa nói cụt lủn: “20.000đ”. 20.000đ/đĩa, trong khi đĩa CD ca nhạc bình thường được anh ta bán với giá 5.000đ. Như vậy, cũng đủ biết kinh doanh loại “hàng hóa đặc biệt này” đã đem lại lợi nhuận hấp dẫn như thế nào.

Dạo quanh một vài hàng, tôi được biết, có không ít các cửa hàng kinh doanh loại đĩa này, chỉ có điều, “hàng” thường được giấu kín, khi khách có nhu cầu mới đưa ra. Được biết, để đối phó với các cơ quan kiểm tra, các cửa hàng chỉ để vài ba chiếc trong cửa hàng. Và không phải ai vào đây cũng mua được số lượng lớn. Do đây là hành vi kinh doanh, in sao văn hóa phẩm đồi trụy, theo quy định của pháp luật, tùy vào mức độ vi phạm, số lượng đĩa mà các cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính hoặc khởi tố hình sự nên các đối tượng thường chỉ in với số lượng thấp, bán hết lại in tiếp để tránh bị xử lý nặng.

Audio sex có tác hại rất lớn, đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ hiện nay. Hậu quả mà nó mang lại không thể lường hết được. Do vậy rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Theo ông Dương Duy Dũng - Phó Chánh thanh tra Sở VH&TT-DL Hà Nội cho biết: “Không khó khăn trong việc đưa audio sex vào khung hình phạt xử lý. Vì đây là loại đĩa CD có âm thanh với nội dung đồi trụy thì chắc chắn phải xử phạt theo quy định của pháp luật”. Ông Dũng cũng khẳng định, tới đây, Thanh tra sở sẽ phối hợp với các lực lượng liên ngành, cũng như chính quyền địa phương sẽ rà soát kiểm tra gắt gao nếu phát hiện sẽ bắt giữ và xử lý.