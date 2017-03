Lời chúc xuân Nhâm Thìn 2012

NSƯT Bảo Quốc

23 tháng Chạp hằng năm, tôi lại có dịp đem tiếng cười đến khán giả HTV trong chương trình Táo quân kéo dài suốt hơn 20 năm qua. Những tháng cuối năm tất bật, tôi phải đi quay hoặc đi tập vở từ 7 giờ sáng, về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Dù bận đi diễn, tôi vẫn tranh thủ về nhà trước giao thừa để sum họp gia đình, sau đó cùng cả nhà đi chùa đến 2 giờ sáng. 1 giờ chiều mùng một tôi bắt đầu vào nghề.

Đầu năm bận diễn, nhiều nghệ sĩ có khi không biết tết là gì. Bù lại, chúng tôi được đem tiếng cười giúp bà con đón năm mới sảng khoái, bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Mùng bốn tết, anh em văn nghệ sĩ đến nhà tôi chúc tết bên nhau. Mười mấy cái tết gần đây, tôi chỉ diễn ở Sài Gòn do bận bịu nhà hàng. Ba năm nay, tôi và vợ không làm nhà hàng nữa vì sợ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Với lại tôi muốn dồn tâm sức cho nghệ thuật.

Tôi xin gửi lời tri ân quý khán giả đã đồng hành cổ vũ, động viên tinh thần cho tôi trong suốt hơn 50 năm qua trên sân khấu. Nhân dịp năm mới, Bảo Quốc kính chúc độc giả luôn mạnh khỏe, cả năm tràn ngập tiếng cười, niềm vui...

Mc Quỳnh Hoa

Năm 2011, tôi được học hỏi rất nhiều điều thú vị trong các chuyến hành trình khám phá gần 10 nước như Úc, Áo, Canada, Mỹ, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Hungary, Bahamas... Cùng Nhà văn hóa Thanh niên, tôi đã thực hiện được nhiều chương trình hoạt động xã hội như tập hợp được 100 văn nghệ sĩ tham gia Hành trình 100 năm theo chân Bác nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011).

Tháng 12-2011, chương trình Mùa xuân biển đảo cũng đã tập hợp hơn 150 văn nghệ sĩ, hơn 2.000 bạn trẻ tham gia làm thiệp tết và gói quà tết gửi các chiến sĩ Trường Sa. Tôi rất vui khi được xuất hiện định kỳ trên sóng HTV7 và VTV9 với vai trò MC trong chương trình Bác sĩ gia đình và Tình khúc vượt thời gian. Đầu năm 2012, tôi “mở hàng” với vai trò đạo diễn chương trình “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2011.

Năm mới, tôi hy vọng sẽ thực hiện thêm những chương trình để gắn bó văn nghệ sĩ với các hoạt động cộng đồng xã hội. Nhân dịp năm mới, kính chúc bạn đọc nguyệt san Pháp Luật TP.HCM có nhiều niềm vui, bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Năm 2011 là năm ấn tượng của Nguyễn Nhật Ánh với giải bạc của Giải thưởng Sách Việt Nam 2011 dành cho tác phẩm truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được NXB Trẻ tái bản nhiều lần, nhận giải thường niên Hội Nhà văn VN, giải khu vực Đông Nam Á và vinh dự được dịch ra tiếng Thái để dùng trong nhà trường.

Những ngày ra mắt sách ở Bangkok là kỷ niệm vui với tôi. Sự nồng nhiệt của độc giả, đặc biệt là các sinh viên Thái Lan, khiến tôi rất cảm động. Sự quan tâm của giới truyền thông Thái Lan cũng làm tôi suy nghĩ. Rõ ràng, xã hội Thái Lan có những điểm tương đồng với Việt Nam. Người Thái quan tâm nhiều đến văn hóa đọc. Cũng như chúng ta, họ đang lo lắng về hiện tượng trẻ em Thái sa đà vào các phương tiện giải trí nghe nhìn và thờ ơ với chuyện đọc sách. Báo chí và các đài truyền hình Thái Lan mỗi khi gặp tôi đều tò mò muốn biết thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay đang đọc gì, có thích đọc sách không và chúng ta đã làm gì để tác động đến sở thích đọc của giới trẻ.

Năm tới, chắn chắc tôi sẽ ra sách mới nhưng có lẽ sẽ phát hành vào những tháng cuối năm. Mỗi năm, tôi đều viết, ra sách với nhu cầu làm mới mình qua từng tác phẩm. Ở Hội sách tháng 3-2012, tôi chỉ tái bản lại bộ Kính vạn hoa và bộ Chuyện xứ Lang Biang. Tôi chúc các bạn một năm vui vẻ, bình yên, có nhiều việc để làm, có nhiều người để yêu và có nhiều ước mơ để thực hiện.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

Năm 2011 vừa qua là một năm đầy khó khăn. Tuy nhiên, đứng ở góc độ luật sư, chúng tôi vui mừng vì Bộ Công an đã ban hành Thông tư 70 ngày 10-10-2011. Đây là thông tư mà những người làm công việc bào chữa như chúng tôi đã mong chờ từ rất lâu. Quy định của thông tư này đảm bảo quyền bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị tạm giữ, bị can; quyền của người bào chữa. Đồng thời, thông tư còn bảo đảm sự vô tư, khách quan trong công tác điều tra, xét xử và bào chữa.

Bước sang năm mới, tôi mong muốn giới luật sư sẽ bớt hoạt động liên quan đến lĩnh vực tố tụng, tăng cường các hoạt động về tư vấn pháp lý. Điều này đồng nghĩa những tranh chấp về dân sự, kinh tế... trong xã hội sẽ được giảm xuống, hạn chế số vụ tranh chấp phải ra tòa giải quyết. Điều này giúp mọi người giảm bớt căng thẳng, mất hòa khí và đỡ tốn công tốn sức.

Diễn viên, nhà văn Mạc Can

Trở về quê nhà sau gần ba năm lưu lạc trên đất Mỹ, tôi không cầm được nước mắt trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả, độc giả và cả anh chị em làm việc ở phi trường Tân Sơn Nhất. Thấy tôi trên đường phố, anh xe ôm, chị bán hàng rong... cũng nói: “Lâu quá không thấy chú Mạc Can trên truyền hình!”. Rồi khi diễn ở sân trường, gặp lại các cháu thiếu nhi TP.HCM hay diễn cho các cháu sống nghề bươi rác ở Vũng Tàu, các cháu cũng vui mừng chào đón. Còn niềm vui nào bằng khi mình vẫn ở trong lòng người hâm mộ.

Ở Mỹ, buồn nên tôi cắm cúi viết. Về tới quê nhà một thời gian, Liên hiệp Các hội văn hóa nghệ thuật TP.HCM khuyến khích tôi đi học cảm tình Đảng. Đó là vinh dự cho một nghệ sĩ nghèo như tôi. Tôi cố gắng phấn đấu để không phụ lòng anh chị trong các hội nghề nghiệp đã tin tưởng giới thiệu tôi.

Ngay lúc này, tôi tham gia bốn phim, viết một kịch bản sân khấu và khá nhiều vở ngắn cho vài đài truyền hình địa phương, viết báo, viết truyện ngắn, truyện phim... Sang năm, nếu kịp tôi sẽ có tập truyện viết về ba mùa tuyết ở Nhật, Canada và Mỹ, trong đó có những mảnh đời trôi dạt khác, ngoài tôi. Hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận.

Báo Pháp Luật TP.HCM là nơi tôi có khá nhiều bạn hiền. Còn nhớ khi cuốn Tấm ván phóng dao ra đời, nhà văn Nguyễn Đông Thức viết bài “Mạc Can nhà văn từ trên trời rơi xuống” in trang trọng trên Pháp Luật TP.HCM. Đó là kỷ niệm khó quên vào thời gian tôi chân ướt chân ráo bước vào văn học. Khi tôi ở xa nhà, Pháp Luật TP.HCM vẫn đưa tin về tôi. Năm mới, kính chúc độc giả của báo Pháp Luật TP.HCM an khang, thịnh vượng, may mắn, phát tài, phát lộc. Kính chúc báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng được độc giả khắp nơi mến chuộng.

Thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM

Năm 2011, ngành tòa án có nhiều hướng dẫn cụ thể hơn, đi sát thực tế hơn trong công tác xét xử. Chẳng hạn, Thông tư liên tịch số 01 ngày 12-7-2011 của liên ngành VKS, tòa án và công an hướng dẫn thi hành một số quy định về người tham gia tố tụng là người chưa thành niên. Thông tư này bảo đảm quyền của người chưa thành niên trong suốt quá trình tố tụng và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của họ... Thông tư có nhiều quy định phù hợp với tình hình thực tế trong công tác điều tra, xét xử liên quan đến người chưa thành niên. Đặc biệt, thông tư còn có nhiều quy định tiến bộ vượt bậc, không chỉ hướng đến đảm bảo quyền lợi cho các bị can, bị cáo là người chưa thành niên mà cả những người chưa thành niên tham gia tố tụng với tư cách khác như người bị hại, người làm chứng.

Ngoài ra, ngành tòa án trong năm qua còn có nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chuyên về xét xử các loại án hình sự, kinh tế, hành chính, dân sự... đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bước qua năm mới, tôi mong lượng án hình sự của năm sẽ giảm; hy vọng ngành tòa án sẽ tiếp tục có sự trao đổi, kịp thời đưa ra những hướng dẫn đi sát thực tiễn xét xử, tránh oan sai, bỏ lọt người lọt tội...

Lương y - nhà văn Đinh Công Bảy

Một năm qua, tôi may mắn cảm thấy mình vui nhiều, buồn ít. Năm 2012 là năm mà tôi cần nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Trước mắt, vào đầu năm 2012, ba cuốn sách về y học (NXB Trẻ và NXB Phụ nữ) sẽ ra mắt độc giả gần xa.

Năm tới, tôi mong được tiếp tục cộng tác với các cơ quan truyền thông, báo chí với các chuyên đề về sức khỏe, dược liệu và ẩm thực, có cơ hội sưu tầm và phát triển các loại dược liệu quý của Việt Nam.

Nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012, xin chúc quý vị độc giả của Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM được nhiều sức khỏe, an lành, may mắn và hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Nhà thơ Phan Trung Thành, Chánh văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM

Cuối năm 2011, tôi nhận được niềm vui lớn với Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM cho tập trường ca hoạt họa Ăn xà bông. Vui hơn nữa khi tôi vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

17 năm lập thân lập nghiệp ở TP.HCM, tôi có 15 cái tết ở thành phố phương Nam này. Nhớ người thân, nhớ Huế kinh khủng nhưng khi xếp hàng chen lấn để mua tấm vé, tôi nản lòng, lầm lũi ra về và tự an ủi thôi thì... ra năm. Sài Gòn những ngày cận tết rất vui. Mọi ngả đường tất bật. Ai cũng lao qua lao lại vun vút, những chuyến xe đường dài đón khách suốt đêm. Xóm lao động nơi tôi nhập cư có nhiều công nhân, thợ thủ công trong nhà máy xí nghiệp. Cuối năm, họ hẹn nhau về chung một chuyến xe. Ai cũng tay xách nách mang, gọi nhau ơi ới, cười nói tía lia nhộn nhịp.

Tết thì vắng, đường phố như rộng ra, ít bụi và không hề kẹt xe. Thấy thích nhưng rồi lại thấy vắng, như vắng một điều gì đó đã thành quen rồi. Năm nay mai nở sớm. Mai miền Nam mạnh khỏe vươn chồi cũng là tính cách mạnh mẽ phóng khoáng của người phương Nam, ấm áp và nhiệt thành. Tôi gọi mảnh đất này là đất giàu yêu thương, đùm bọc những mảnh đời khốn khó. Theo dõi trên báo chí, thấy có bài đăng về một mảnh đời bất hạnh cần tiếp sức là hôm sau có cả một danh sách lòng hảo tâm kín mít, thật ấm lòng.

Mùa xuân là mùa của yêu thương, đất trời rộng mở, lòng người thư thới, có dịp ngồi gần, ngó xa để thấy mình thêm tuổi thêm yêu những điều hằng ngày mình bươn bả cùng muôn nhịp sống. Tôi cũng như bạn thôi, chúng ta đang ở nơi phương ấm này, nơi đô thị đông đúc này đánh nhịp cùng mùa xuân, uống ly trà gửi tình yêu trong gió.

Kính chúc bạn đọc của nguyệt san Pháp Luật TP.HCM một mùa xuân tràn đầy yêu thương, an lành và thành đạt. “Giá như ai cũng được mang áo mới/ như hoa như lá thắm cùng mùa” - đấy là lời chúc, cũng là niềm mong mỏi của tôi gửi muôn phương.

Nhà thơ Nguyễn Duy

Năm qua, tôi chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với vợ. Các con thì đã yên bề gia thất lại ở xa. Hai vợ chồng chăm sóc lẫn nhau trong những ngày đau yếu. Cuối năm, tôi hành hương về quê Thanh Hóa để chạp mộ ông bà tổ tiên.

“Lịch thơ Nguyễn Duy” xuất phát từ ý định làm chơi mà ai dè ăn thiệt, giúp tôi kiếm được tiền để trả nợ nhà. Chỉ tiếc không có con phụ làm nên tôi phải ngưng ba năm nay. Gần tết, bạn bè gọi hỏi vụ lịch mà tôi thấy tiếc. Năm mới, tôi in tuyển tập bút ký về những chuyến du ký xuyên Việt từ địa đầu ải Nam Quan đến tận cùng đất nước mũi Cà Mau, nhất là những cuộc giao lưu văn hóa, triển lãm tranh giấy dó ở nước ngoài... Kích chúc quý bạn đọc một năm kinh tế ổn định, vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

Kiểm sát viên Nguyễn Anh Đức, VKSND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Năm 2011, ngành kiểm sát có nhiều sự kiện tiêu biểu, đặc biệt là sự phát sinh hiệu lực của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND kể từ ngày 1-7-2011. Trước đó, tháng 6-2011, VKSND Tối cao và Liên đoàn Luật sư đã ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng; trong công tác xây dựng pháp luật; nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hợp tác quốc tế và phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin. Hiện VKSND Tối cao đang xây dựng Đề án thành lập Học viện Kiểm sát để đào tạo bồi dưỡng thêm nhiều nhân lực cho ngành.

Việc hạn chế phạm vi tham gia của VKS theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết một số vụ việc dân sự thiếu khách quan, không bảo vệ kịp thời tài sản của Nhà nước, của công dân, đặc biệt là những vụ mà đương sự là những người yếu thế trong xã hội. Đầu năm 2012, Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi có hiệu lực thi hành. Theo đó, VKS được mở rộng thẩm quyền trở lại. Đây là sự kiện quan trọng và là niềm vui cho ngành kiểm sát.

Qua năm mới, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt mọi công việc của ngành. Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

NGUYỄN TÝ - THOẠI KHANH - HOÀNG YẾN ghi

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 175)