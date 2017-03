Lồng đèn Hội An trên bầu trời Đài Loan

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm ba thành viên do ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An, làm trưởng đoàn và hai nghệ nhân Nguyễn Thái Cang, Nguyễn Đức Thành. Đoàn còn tặng ba chiếc đèn trời loại lớn để trưng bày tại lễ hội. Đó là ba chiếc đèn truyền thống mang hình ngũ phúc (năm con dơi), cá chép, con trâu (phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ). Sự có mặt của đèn trời Hội An (Quảng Nam) tại lễ hội đèn trời truyền thống của Pingsi, Đài Bắc đã làm nức lòng bà con kiều bào và các lưu học sinh Việt Nam tại Đài Loan. Khoảng 750 tình nguyện viên là người Việt Nam đã đến hỗ trợ và phục vụ cho đêm hội thả đèn trời.