‘Lột xác’ chương trình Táo quân ở các đài

Bước sang năm thứ 14, chương trình chịu nhiều áp lực làm sao để mới mẻ, Táo sẽ kể chuyện gì… Chương trình vừa hoàn thành ghi hình vào tối 18-1 vừa qua sau ba tháng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng lên kịch bản để phát sóng vào đúng tối giao thừa 30 tháng Chạp (27-1) trên VTV.

Năm nay, ngoài bộ ba bất di bất dịch gồm Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu, Táo quân 2017 còn có sự góp mặt của bốn Táo gồm Táo Kinh Công (Kinh tế và Công Thương) do NSƯT Quang Thắng thủ vai, Táo Môi trường do NSND Tự Long đảm nhiệm, Táo Công chức do NSƯT Chí Trung thể hiện và Táo Giáo dục do nghệ sĩ Vân Dung vào vai. Các Táo về chầu trời năm nay trong trang phục mang hơi hướng dân gian, may thêu tỉ mỉ, tinh tế. Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, Táo quân năm nay có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Trung Ruồi, Minh Tít hay Dũng Hớn. Một trong những chủ đề chính của Táo quân 2017 là bổ nhiệm người tài chứ không phải vì người nhà. Táo quân năm nay cũng không bỏ qua chủ đề ô nhiễm biển miền Trung trên diện rộng, hậu quả của những dự án không được xem xét kỹ lưỡng.





• Lần đầu Hoài Linh vào vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Chương trình Táo quân mới mẻ nhất là của Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Truyền thông Khang. Cũng phát sóng vào tối giao thừa trên HTV nhưng khác với mọi năm, chương trình Táo quân 2017 sẽ không chỉ có kịch mà bao gồm hai phần: Đại nhạc hội và kịch.

Phần đại nhạc hội bao gồm các tiết mục tân nhạc và cổ nhạc, quy tụ nhiều ngôi sao hải ngoại lẫn trong nước như Giao Linh, Phương Dung, Trang Mỹ Dung, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, Kim Tử Long, Quế Trân, nghệ sĩ Kim Xuân, ca sĩ Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phương Thanh.

Tiết mục có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh là Ai là Táo quân vai Ngọc Hoàng cùng các quán quân và á quân của Cười xuyên Việt năm 2015 và 2016 như Huỳnh Lập, Nam Thư, Anh Tú, Tuấn Dũng, Trưởng nhóm X-Pro Hữu Tín, “thánh chửi” Minh Dự…