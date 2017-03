LUALA Concert Xuân Hè 2013: Nhạc Dân gian xuống phố

Lịch biểu diễn của LUALA Concert Xuân Hè 2013: 15g ngày 20-4: Phù Sa Band cùng với NSƯT Đào Văn Trung giới thiệu thể nghiệm đầu tiên khi kết hợp nhạc Jazz với âm hưởng cải lương và hát văn. 15g ngày 21-4: Trí Minh sẽ kết hợp cùng NSND Xuân Hoạch, NSƯT Trà My, Quang Minh, Phó Hà My, Đức Minh…để mang tới một trải nghiệm âm nhạc mới về âm nhạc điện tử. 15g ngày 27-4: Lê Cát Trọng Lý sẽ cùng các nghệ sỹ Đức Minh, Ngô Hồng Quang, Xuân Trường giới thiệu các tác phẩm du ca mang âm sắc bản địa. 15g ngày 28-4: Dàn nhạc Làng Tôi sẽ trình diễn trên đường phố, nhằm đưa khán giả đến với một không gian làng quê điển hình, mới lạ mà rất quen thuộc. 15g ngày 4-5: Phó An My táo bạo với piano thử nghiệm. 15g ngày 5-5: Dàn dây của chương trình LUALA Concert kết hợp với NSƯT Đào Văn Trung để tạo ra những biến thể mới cho cổ điển và cải lương. 10g ngày 12-5: Buổi diễn đặc biệt của dàn dây LUALA Concert tại khu đô thị Ecopark.