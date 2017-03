Luật gia “mắc nợ” thơ ca...

Chàng trai Sơn Tây lòng say đắm văn chương song đã vâng lời cha “làm công dân trước khi làm thi sĩ” sau khi tốt nghiệp khoa Văn ĐH Tổng hợp (Hà Nội) gần 40 năm trước. “Nén chặt trong lòng những duyên nợ văn chương để dồn sức và chung thủy cho một công việc duy nhất là nghiên cứu và giám sát việc thi hành pháp luật. Người ấy như để bù lại những muộn màng, mới đây đã cho in liên tục tại NXB Hội Nhà văn hai tập thơ Người lữ hành thời gian (2009), Nơi thời gian trở về (2010) và một tập thơ in chung Bảy con đường số phận (2009), rồi lại giành luôn giải nhì cuộc thi thơ viết về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ông dường như được thơ ca đánh thức sau một chặng dài tích lũy và luôn tự làm đầy mình bằng bề dày kiến thức, cảm xúc và suy tưởng: Có một chiều giác ngộ/ Cỏ dẫn đường bất chợt gặp hoa sen...

Thầy dắt tôi vào cõi thơ

. Có thể nói, cả ba tập thơ mới xuất bản đều cho thấy ông là con người của những ký ức với “chiếc bóng thời gian” luônhiện hữu và chi phối con người hiện tại?

+ Có lẽ vậy. Học bạ lớp 4 trường làng của tôi được thầy giáo Khuất Duy Nghịnh phê là: “Học giỏi toàn diện nhưng giỏi các môn khoa học xã hội hơn và rất giàu trí tưởng tượng”. Thầy Nghịnh là thương binh, về sau tiếp tục đi bộ đội và đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Đó là người thầy đầu tiên đã ảnh hưởng rất lớn đối với ước mơ thuở thiếu thời của tôi. Thời là sinh viên khoa Văn ĐH Tổng hợp khóa 1968-1972, chúng tôi vừa học, vừa sơ tán tránh bom đạn khắp Thái Nguyên, Hà Bắc, Hà Tây… Bạn cùng lớp tôi ngày đó nhiều người đã thành danh như các nhà thơ, nhà văn Lê Hoài Nguyên, Lâm Quý, Phạm Khoa Văn, Dương Kỳ Anh, Lê Thái Sơn, Nguyễn Thị Minh Thái... Khóa luận năm thứ ba của tôi và luận văn tốt nghiệp của tôi đều do GS Lê Đình Kỵ hướng dẫn và đều đạt điểm xuất sắc. Sau thầy Nghịnh, thầy Kỵ là người đã “dắt tôi vào cõi thơ”. Không có họ, chắc chắn tôi sẽ không có ngày hôm nay, không đi trên đường thơ...

Với ông, pháp luật và thi ca đều xuất phát từ con người và hướng tới con người. Cũng như trong ông, Tiến sĩ luật Khuất Văn Nga và nhà thơ Khuất Bình Nguyên là một.

. Nhưng ông cũng đã “dứt tình” với thơ bấy nhiêu năm qua...

+ Đúng là sau khi tốt nghiệp ngành văn tôi lại gắn bó với ngành luật suốt từ năm 1973 tới nay. Tôi đã vâng lời cha khi ông sợ văn chương sẽ làm tôi “hỏng người” và muốn tôi đi vào con đường hành chính. Từ bấy giờ, tôi chỉ một mực nghĩ về công việc chuyên môn. Tôi chỉ thực sự nhận ra sự kết hợp lý tưởng, không hề xung đột giữa hai ngành văn chương và luật pháp, cũng như thừa nhận đó chính là một thứ “vũ khí”, một “điểm tựa văn hóa”. Đó là một con đường tuyệt vời để đến với những trái tim, dù khác màu da và ngôn ngữ. Văn chương không chỉ là một nhu cầu nội tại mà còn là sự đánh thức trong tôi con người đã ngủ quên 34 năm liền...

. Làm luật, ông có sợ rằng văn chương lãng mạn sẽ dễ gây ra những tình cảm tối kỵ theo kiểu “tiểu tư sản” mà trước đây người ta đã chỉ trích?

+ Năm 1973, vụ án đầu tiên tôi được giao với vị trí điều tra chính, về một cán bộ hải quan ăn hối lộ 2.000 đồng của bọn tội phạm buôn thuốc phiện lậu. Tôi hỏi cung và bị can nhận tội ngay. Anh ta khai đã đưa về cho vợ ở Thái Nguyên 1.100 đồng, đi đò sang Vĩnh Phúc để đưa cho anh trai 700 đồng thì bị móc ví mất... Lên nhà anh ta, trước gia cảnh nghèo khó, mẹ già con thơ lăn lộn khóc lóc, tôi vô cùng xót xa. Sau này, ở cương vị lãnh đạo ngành, phụ trách mảng dân sự, tôi luôn nhắc anh em: “Giải quyết một vụ án trước hết phải căn cứ pháp luật nhưng khi vào thực tiễn, phải coi trọng vấn đề đạo lý”. Điều này còn có ý nghĩa trong giải quyết các vụ án hình sự, trong việc xây dựng pháp luật. Về định hướng, pháp luật phải xây dựng trên đạo lý. Nhưng thực tiễn đã có nhiều vụ việc mà pháp luật và đạo lý không gặp nhau. Có lúc tôi đã phải quăng bút khi nghe những chuyện trái đạo lý không thể chấp nhận được...

. Ông có cho là ngoài kiến thức luật pháp thì “những người làm luật cứng rắn” cũng có thể “động lòng” bởi sức mạnh văn chương tiềm ẩn trong kỹ năng giao tiếp?

+ Tháng 4 vừa rồi, tôi đến Mỹ thuyết trình về cải cách tư pháp. Lúc này đang là mùa xuân, ĐH Harvard với những bức tường gạch đỏ 300 tuổi, hoa lê nở trắng ngoài cửa sổ. Người của Harvard Kennedy University đón tôi và nói: “Hôm nay những người nghe ông thuyết trình đều biết tiếng. Thông tin về Việt Nam chúng tôi cập nhật từng giờ. Đề nghị ông không nói về những gì chúng tôi đã biết, mà chỉ nói về tư tưởng đổi mới tư pháp của các ông. Ngoài ra, ông có thể gợi ý giúp chúng tôi tìm một chuyên gia luật pháp như thế nào để sắp tới sang Việt Nam thuyết trình theo yêu cầu của chính phủ Mỹ!”.

Tôi đã trả lời: “Tôi cũng có rất ít thời gian nên chỉ có thể đề cập đến những vấn đề lớn về tư tưởng. Ngoài thời gian trình bày và 90 phút trả lời các câu hỏi, sau cùng tôi sẽ dành 7 phút gợi ý tìm người sang Việt Nam cho các ông”. Tôi đã “gợi ý” bằng câu chuyện về cây đèn Hoa Kỳ mà hầu như làng quê Việt Nam nào cũng có, trên bàn thờ tổ tiên hay đầu hè nhà khi những người mẹ khêu nhỏ ngọn bấc chờ con đi đánh giặc trở về... “Các ông chọn người sang Việt Nam, hãy theo ánh sáng ngọn đèn Hoa Kỳ mà đi. Tôi cho đó là cách tiếp cận người dân Việt Nam dễ dàng nhất!”.

Nghe xong, một giáo sư Harvard 70 tuổi đã đứng lên phê phán thẳng thừng “lời đề nghị khiếm nhã” của phía chủ nhà và nói rằng: “Ngài tiến sĩ Nga đã thắng. Tôi rất hoan nghênh ông!”. Giám đốc Harvard Kennedy University đã chiêu đãi bữa trưa chúng tôi bằng tiền túi. Nhiều người mời tôi đến nhà ăn tối. Một giáo sư đã tặng tôi đồng cent may mắn, mặt trước in hình Tổng thống Lincoln, mặt sau có dòng chữ In God We Trust (Hãy đặt niềm tin ở Chúa Trời)! Vì thế, trong chùm năm bài thơ về nước Mỹ của tôi đã có câu: Lịch sử gọi hãy nấu mềm viên đạn/ Đúc những đồng xu may mắn nghĩa tình...

Người xứ Đoài

. Dường như ông có hai cuộc đời. Một của những luật lệ, khuôn phép và một của những mộng mơ, chiêm nghiệm...

+ Tôi làm công tác pháp luật, hằng ngày va chạm một cách trực diện với những vấn đề như quyền, nghĩa vụ, lợi ích... mà trong nhiều trường hợp con người dễ bị gây tổn thương, bị xâm phạm, bị tước đoạt khiến họ trở nên nhỏ bé trước những mối đe dọa, những âm mưu, hành vi sai trái... Đó cũng là những vấn đề liên quan đến những giá trị nhân bản, đang diễn ra muôn hình vạn trạng trong cuộc sống mà văn học nhắm tới. Đôi khi chỉ có thể bằng văn học, người ta mới có thể nói lên được những điều họ muốn nói, những giá trị họ muốn bảo vệ. Pháp luật và văn chương, với tôi đó là sự tiếp nối giai đoạn trước của cuộc đời mình bằng một con đường mới. Hình thức biểu hiện có thể không giống nhau nhưng đều xuất phát và hướng tới con người !

. Đã có lúc nào tinh thần và bản lĩnh “người xứ Đoài” trong ông nổi dậy?

+ Có chứ. Phần hỏi đáp ở ĐH Harvard có câu rất hóc búa: “Tại sao trong lịch sử, người Việt Nam các ông đã đánh bại giặc ngoại xâm rồi mà sau đó vẫn chủ động đi triều cống (phương Bắc)?”. Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ và trả lời: “Hoa lê nở thật đẹp và hoa lê không chỉ nở vào mùa này mà còn nở nhiều mùa khác nữa. Người Việt chúng tôi thắng mà vẫn đi cầu hòa, không phải vì sợ, mà vì chúng tôi rất hiểu cái giá của hòa bình. Chúng tôi mong muốn một nền hòa bình vĩnh viễn, giống như hoa lê không chỉ nở một mùa... Như thế, đi cầu hòa là một cử chỉ rất văn minh!”.

. Có một hiện tượng: nhiều người là chính trị gia, nhà khoa học, doanh nghiệp... sau khi đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp, đã “cởi áo giáp” và “lộ mình” bằng... thơ!

+ Chắc chắn tôi không nằm trong số những quan chức nào đó thành đạt, cuối đời mới “làm sang” mình bằng... thơ. Vấn đề là khi làm thơ, tôi tìm thấy bản ngã chính mình. Tôi đã viết: Con chim phải hót rõ tâm khảm một thời lịch sử/ Thi nhân trả lời bằng thơ câu hỏi của Tổ quốc mình! Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi viết tựa cho tập Bảy con đường số phận của bảy nhà thơ nguyên sinh viên lớp Văn ĐH Tổng hợp chúng tôi có một nhận xét thú vị: Bảy người ra trường và đi theo bảy hướng khác nhau và khi trở về, họ xòe tay cho nhau: Cái Đẹp! Tôi may mắn là một người được nói đến trong số đó. Cái đẹp cũng là một lý do... Khi một người tê nguội cảm xúc trước cái đẹp, đó là lúc họ đã chết !

KIM HOA