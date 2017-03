Luật phải sát với thực trạng biểu diễn

Sẽ nhắc nhở để kiến nghị không nằm trong ngăn kéo Ông Lê Thanh Liêm, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, cho rằng: “Giữa chính sách và thực tế có một cự ly quá lớn, mà qua cuộc làm việc trên phạm vi cả nước của đoàn giám sát Quốc hội tưởng như là hoành tráng nhưng thực tế cũng chưa đi đến hết những vướng mắc đang tồn tại. Theo tôi, ba hay năm năm nữa có luật về nghệ thuật biểu diễn thì cũng không có ý nghĩa gì khi chúng ta chưa hiểu hết và đánh giá đủ về tình hình biểu diễn nghệ thuật hiện nay”. Đồng ý về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng cho rằng: “Đoàn giám sát cần ngồi lại với các bộ, ngành để bóc tách, mổ xẻ từng vấn đề” . Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, bày tỏ lo lắng: “Trước đây, đoàn cũng đã đi ghi nhận thực tế nhiều nơi và gửi lên Chính phủ nhưng rất nhiều kiến nghị đã rơi vào quên lãng. Vậy lần này làm sao để không xảy ra trường hợp tương tự?”. Ông Thuyết cũng thừa nhận vấn đề trên và cho biết sẽ rút kinh nghiệm những lần trước. Lần này phải liên tục kiến nghị đôn đốc từ lãnh đạo Chính phủ trở xuống, các bộ cũng phối hợp, không ngừng nhắc nhở ủy ban để kiến nghị không nằm trong ngăn kéo. Những sự cố khó quản lý trong biểu diễn Hoạt động biểu diển là lĩnh vực nhạy cảm rất khó quản lý. Mới đây, người mẫu Bebe Phạm đã để hở gần như hoàn toàn phần ngực bên phải khi bước ra sàn catwalk. Bebe Phạm vẫn trình diễn bình thường trên sàn chữ T một lúc mới phát hiện phần trên của váy áo bị tụt. Bebe Phạm dùng tay che chắn sau khi nhận ra tình huống nhưng đã muộn. Cùng trong chương trình này, người mẫu Hà Anh cũng dính sự cố do váy quá ngắn. Say sưa thể hiện ca khúc góp vui cho chương trình, người đẹp Hà Anh đã để lộ nội y vì chiếc váy ôm sát người. Sáng 7-9, ban tổ chức chương trình thời trang Diamond Night tường trình với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM về sự cố này. Cơ quan quản lý sẽ xem xét đây là việc vô tình hay cố ý và bộ trang phục có được duyệt hay chưa. Ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật - Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM, cho biết nếu bộ trang phục người mẫu Bebe Phạm trình diễn trong đêm thời trang chưa được kiểm duyệt trước đó thì chắc chắn ban tổ chức chương trình này sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên, những sự việc tương tự từ trước đến nay xảy ra rất nhiều như Tr.N, TTH, MPT và nhiều nghệ sĩ khác đã từng vi phạm chưa có dấu hiệu khắc phục.