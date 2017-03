Bà Vương Bích Thu (phó trưởng ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích): Cân nhắc bỏ hình thức nhắn tin Có hay không quyền lực của khán giả trong việc nhắn tin bình chọn trong các cuộc thi, các sân chơi âm nhạc? Câu trả lời của tôi là sẽ có nếu ban tổ chức của chương trình quy định rõ ràng về việc hạn chế số lượng tin nhắn bình chọn trên một thuê bao và tình trạng mua sim để nhắn. Nếu không, cuộc chơi sẽ chỉ còn thuộc về ai nhiều tiền hơn mà thôi. Bởi ví dụ như trong trường hợp của Bài hát yêu thích thông qua việc kiểm tra tin nhắn bình chọn, chúng tôi nhận thấy lực lượng nhắn tin chủ yếu là giới trẻ. Bên cạnh đó cũng có người trung niên và cả người cao tuổi nhưng đối tượng này không nhiều. Và đối tượng rất lớn còn lại là các fanclub được tổ chức chuyên nghiệp. Với những lùm xùm về việc nhắn tin bình chọn diễn ra trong thời gian gần đây, hiện chúng tôi đang cân nhắc hoặc là bỏ hình thức nhắn tin bình chọn hoặc là hạn chế sự ảnh hưởng của hình thức này bằng cách giảm bớt tỉ lệ phần trăm quyết định trên tổng kết quả cũng như giảm số lượng tin nhắn là một tin nhắn/một thuê bao/một bài hát/ngày. Tôi cũng hi vọng hình thức nhắn tin thực và dân chủ sẽ nhanh chóng trở lại để những chương trình có bình chọn lấy lại được niềm tin của khán giả. Minh Trang ghi Ông Nguyễn Sơn Hải (phó trưởng phòng kinh doanh Vinaphone): Nên có giám sát bầu chọn Tôi nghĩ vấn đề lùm xùm tin nhắn bầu chọn nằm ở sự công tâm và cách thức tổ chức của những người làm chương trình. Khi làm các chương trình, ngoài việc đăng ký xin phép cơ quan chức năng, chúng tôi thường mời các đơn vị khác như: cục xúc tiến thương mại, báo chí... tham gia làm giám sát quá trình thực hiện (giám sát từ các thuật toán kỹ thuật, quy định đến kết quả bình chọn) để đảm bảo tính minh bạch. Đối với chương trình bầu chọn qua tin nhắn, lượng tin nhắn người dùng gửi đến các nhà mạng di động đều chính xác tuyệt đối và được chuyển tiếp đến các công ty nội dung số phụ trách việc bình chọn. Việc chênh lệch nếu xảy ra chỉ có thể do sự “nhào nặn” của công ty nội dung số. Do đó rất cần có một hội đồng giám sát gồm nhiều thành phần trung lập để theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Về trách nhiệm trong vấn đề này, các nhà mạng di động sẵn sàng hợp tác trợ giúp đối soát khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đức Thiện ghi