Luôn muốn mình gợi cảm

Ngân Khánh được nhiều người chú ý với vai Nguyên Xuân trong phim Tết "Khi yêu đừng quay đầu lại".

- Đang là một diễn viên được nhiều khán giả yêu thích, chị bất ngờ rẽ ngang sang lĩnh vực ca hát. Nếu một người hâm mộ nói họ chỉ thích chị làm diễn viên thôi thì chị cảm thấy như thế nào?

- Tôi đam mê cả nghề diễn viên lẫn nghề ca sĩ, nhưng cơ duyên với nghiệp diễn đến trước nên tôi đón nhận nó trước. Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích cảm giác được đứng trên sân khấu, hát cho mọi người nghe và được nhận những tràng pháo tay tán thưởng. Chính vì vậy, khi có điều kiện và cơ hội để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đến với nghề hát.

Làm công việc nào cũng vậy, sẽ luôn có những ý kiến trái chiều nên tôi không buồn nếu ai đó nói với tôi rằng họ chỉ thích tôi làm diễn viên. Tôi biết, với nghề hát tôi còn mới quá, dù tôi có khả năng thì cũng cần thêm một thời gian rất dài để trau dồi và rèn luyện. Tôi tin rằng với sự nỗ lực của mình thì không lâu nữa khán giả sẽ nhìn nhận tôi như một ca sĩ thực sự, chứ không còn là một diễn viên đi hát.

- Thế nhưng, không thể phủ nhận là nhờ danh tiếng có sẵn mà chị nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc, chị nghĩ sao?

- Tôi công nhận đó là một trong những lợi thế của tôi so với các ca sĩ khác. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo cho tôi áp lực khá lớn vì mỗi lần tôi xuất hiện khán giả sẽ “soi” xem tôi hát như thế nào, trình diễn ra sao. Nhưng tôi cũng thấy vui vì nhờ sự khắt khe đó mà tôi lại càng có động lực để cố gắng hơn trong mỗi tiết mục biểu diễn của mình.

Cô cũng là một gương mặt nữ ca sĩ đắt show trong dịp Tết này.

- Những người từng quen với hình ảnh hiền lành, trong sáng của chị trên phim cảm thấy khá bất ngờ với phong cách gợi cảm mà chị chọn trên sân khấu ca nhạc. Chị muốn nói gì về điều này?

- Trên phim, tôi luôn sống hết mình với vai diễn nhưng tất nhiên không phải vai diễn nào cũng giống tôi ở ngoài đời. Trong cuộc sống đời thường, tôi cũng như bao cô gái khác, luôn muốn mình đẹp và gợi cảm trong mắt người đối diện. Khi đi hát, dòng nhạc của tôi cần sử dụng đến vũ đạo nhiều, nên việc tôi chọn phong cách sexy cũng là phù hợp. Tôi nghĩ, mình gợi cảm miễn sao vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép, không gây phản cảm với khán giả là được.

- Phát triển song song hai con đường ca nhạc và điện ảnh không phải là điều dễ dàng. Chị làm như thế nào để có thể cân bằng cả hai?

- Hiện tại, phim tôi đã quay xong hết, chỉ còn chờ lịch phát sóng. Mới đây, tôi vừa nhận một vai trong vở kịch Xin lỗi em chỉ là… (chuyển thể từ truyện Xin lỗi em chỉ là con đĩ - tác giả Tào Đình - Trang Hạ dịch), sẽ công diễn vào thời gian tới. Ngoài những lúc đi tập kịch, còn lại tôi ưu tiên toàn bộ cho âm nhạc. Tôi nghĩ, dù là diễn viên hay ca sĩ, khi làm gì mình cũng đều phải thật nghiêm túc thì mới có thể đạt kết quả tốt được. Mọi người nhìn vào thì thấy tôi hết đi đóng phim lại đi hát, cứ nghĩ tôi “ba đầu sáu tay”, nhưng thực ra tôi phân chia thời gian rõ ràng lắm. Trong từng giai đoạn, tôi chỉ tập trung cho một thứ để làm thật tốt, không để ảnh hưởng tới lĩnh vực kia. Tạm thời trong năm 2010, tôi sẽ gác lại các vai diễn, chọn lọc sự xuất hiện để tập trung cho dự án âm nhạc mang tênIf you think you can, you can.

Năm 2010, cô sẽ tập trung nhiều vào sự nghiệp ca hát.

- Năm qua, mặc dù dành khá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị album đầu tay, nhưng chị vẫn tham gia đến 3 bộ phim. Có ý kiến cho rằng đây là thời điểm sung sức nhất của chị, chị thấy sao?

- Được bận rộn đã là một sự thành công. Tôi thích một cuộc sống tất bật, có nhiều việc để làm. Giờ mà bắt tôi ngồi yên một chỗ thì tôi chịu thua. Nếu nói đây là thời điểm tôi sung sức thì không có gì sai, nhưng nếu là sung sức nhất thì chưa hẳn. Hiện tại tôi được ca hát, được làm điều mình yêu thích, và dường như mọi thứ đang chạm tới thành công. Điều đó tạo cho tôi sự hưng phấn, nên biết đâu sẽ có những thời điểm tôi còn sung sức hơn bây giờ thì sao.

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ khi trở thành ca sĩ?

- Thay đổi rất nhiều! Nếu như trước đây tôi chỉ đến trường quay những khi có phân đoạn của mình, thì bây giờ một ngày làm việc của tôi kín mít với lịch học thanh nhạc, tập vũ đạo, thu âm và biểu diễn. Cảm giác đứng biểu diễn trước hàng ngàn khán giả thật khó tả, càng ngày tôi càng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng, và tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để đem những sản phẩm tinh thần hấp dẫn nhất đến với người hâm mộ.

Cô cũng bận rộn tập luyện cho với vở kịch 'Xin lỗi, em chỉ là...".

- Thời gian qua thường thấy chị xuất hiện một mình ở các sự kiện cũng như tự mình đi diễn, không ít lời đồn chị đã chia tay mối tình với chàng doanh nhân ngày nào?

- Tôi thuộc tuýp phụ nữ thích tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào ai. Có một người đàn ông làm chỗ dựa, người phụ nữ nào lại không mong, nhưng duyên đã hết thì mình cũng đành chịu. Hiện giờ tôi chỉ biết có công việc mà thôi. Tôi đang bắt chước “sếp” Thanh Thảo của mình, làm ngày làm đêm miễn sao đạt hiệu quả công việc cao chứ không nhất thiết phải có tình yêu.

- Chị có thể chia sẻ một số kế hoạch trong năm mới 2010 cho khán giả cùng biết?

- Khởi đầu năm 2010 sẽ là dự ánIf you think you can, you can với bước đầu tiên là album mang chủ đề Chỉ yêu mình anh phát hành online tháng 1 vừa qua. Sau đó sẽ là 1 DVD gồm các ca khúc hay được ghi hình trên sân khấu, và tiếp theo là một CD gồm những ca khúc tôi thể hiện thành công nhất. Tôi chỉ có thể nói tới đây, hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ để tôi tự tin đi những bước tiếp theo.

Theo Hàn Quốc Việt(Ngôi sao)