Lượng ca sĩ hùng hậu cho năm mới

Trong các mùa trước của cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol, ngoài vài cái tên như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Phương Vy, Quốc Thiên… bật lên nhờ những hợp đồng với nhà tổ chức sau khi đăng quang; còn thì hàng loạt các thí sinh khác từng tham gia cuộc thi đều có ít những sản phẩm âm nhạc hay buổi diễn để khán giả nhớ đến. Thế nhưng trong năm vừa qua, chỉ tính riêng hai sân chơi âm nhạc trên truyền hình là The Voice - Giọng hát Việt và Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol, có rất nhiều gương mặt thí sinh đã và đang trở thành những ca sĩ thực thụ trên thị trường âm nhạc.

Chọn thời điểm tốt để tung sản phẩm

Trong số tám thí sinh còn tham gia cuộc thi The Voice đến đêm bán kết tối nay (30-12): Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Xuân Nghi, Đồng Lan, Hương Tràm, Trúc Nhân, Kim Loan và Kiên Giang, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình biểu diễn, phòng trà. Như trường hợp Đinh Hương, cô vốn là ca sĩ thường xuyên ở quán bar Yoko. Nếu chỉ hát ở đây thì có lẽ cô sẽ mãi mãi là ca sĩ dành cho một cộng đồng nhỏ. Nhưng trong quá trình tham gia The Voice, dần dần Đinh Hương đã chuyên nghiệp hơn trong trình diễn lẫn xử lý ca khúc. Từ đây khán giả đã biết đến Đinh Hương nhiều hơn. Những buổi diễn của cô không còn dừng ở Yoko mà rất nhiều các chương trình, đêm nhạc khác. Và cô gái Quảng Trị này cũng đã rất biết cách tạo dấn ấn cho mình. Ngay trước đêm bán kết cô đã cho ra mắt video Ooh la la - một ca khúc mà cô diễn thành công ở The Voice.

H’Zina, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Đồng Lan (từ phải sang) hứa hẹn là những gương mặt ca sĩ rầm rộ trong thời gian tới.

Hay Đồng Lan cũng là một trường hợp đặc biệt. Nhiều khán giả biết đến Đồng Lan từ chương trình Bài hát Việt 2012, những đêm nhạc nhỏ ở các phòng trà với những bản tình ca Pháp. Sau khi tham gia The Voice, Đồng Lan mới thật sự có một lượng người hâm mộ riêng của mình. Và song song với cuộc thi, Đồng Lan cũng đã tổ chức những liveshow nho nhỏ như đêm nhạc Je t’aime tại phòng trà We

(TP.HCM), Cho em được yêu thương tại Star Club (Hà Nội) và cả những album, video nhạc.

Bùi Anh Tuấn của The Voice cũng là gương mặt làm điêu đứng một lượng người hâm mộ học sinh, sinh viên. Cho đến thời điểm hiện tại, độ bao phủ chương trình của Bùi Anh Tuấn khá rộng. Không chỉ ở TP.HCM mà các chương trình ca nhạc diễn ra ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ… đều có sự góp mặt của Bùi Anh Tuấn, dù cát sê cho anh không hề thấp.

Không có giải vẫn thành danh

Càng vào sâu một chương trình thì tên tuổi của thí sinh càng dễ được biết đến hơn nhưng rời cuộc thi sớm chưa hẳn đã là người thua cuộc trên thị trường âm nhạc. Thí sinh Bảo Anh của cuộc thi The Voice là một ví dụ. Bảo Anh rời The Voice sau liveshow thứ năm của chương trình với nhiều tai tiếng, đến nỗi nhiều trang báo mạng đặt cô biệt danh “nữ hoàng scandal”, thế nhưng không thể phủ nhận sức hút của Bảo Anh với một lượng khán giả nhất định. Với ngoại hình xinh xắn, giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn ngây thơ cộng với nhiều tai tiếng liên quan đến tình cảm cá nhân, Bảo Anh càng dễ bước vào showbiz. Ngay sau khi rời The Voice, Bảo Anh có ngay hợp đồng tham gia bộ phim chiếu tết Nhà có năm nàng tiên cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Và ngay sau khi bộ phim đóng máy làm hậu kỳ, Bảo Anh tiếp tục ra mắt music video Và em đã biết mình yêu.

Tự rút khỏi The Voice, H’Zina Bya cũng tự chọn cho mình con đường âm nhạc riêng. Vừa tiếp tục học năm cuối ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội tại TP.HCM, H’Zina Bya vừa đến gần công chúng bằng hai sản phẩm âm nhạc phát hành trực tuyến là music video Con chim câu lạc đường và album Mặt trời say. Không xuất hiện rầm rộ nhưng con đường H’Zina Bya dường như chắc chắn hơn. Bởi cô thường xuyên có mặt trong những chương trình ca nhạc của các đài truyền hình lẫn các phòng trà như Không Tên, Siu, I’m Yours…

Những thí sinh hợp tác lập ban nhạc Có những trường hợp sau khi rời các cuộc thi âm nhạc, các thí sinh hợp tác thành nhóm hát chứ không tách rời với những dự án solo. Ba gương mặt từng tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình là Y Jalin Ayun (giải nhì Tiếng hát truyền hình 2012, Top 8 Vietnam Idol 2010), Bùi Ca Roon (thí sinh The Voice, giải nhất nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai khu vực phía Bắc 2011) và Trần Ngọc Vũ (giải nhất Song ca cùng thần tượng 2010) đã cùng lập nhóm nhạc mang tên Amigos. Vì ba thành viên Amigos hiện đang là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, thế nên nhóm luôn tự chơi nhạc cụ và hát. Trong ảnh : Nhóm nhạc Amigos.

QUỲNH TRANG