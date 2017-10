Lương Gia Huy đăng quang Mister Universal Ambassador

Lương Gia Huy cầm quyền trượng chiến thắng.

Để chiến thắng, Lương Gia Huy đã vượt qua hơn 60 thí sinh nam từ khắp thế giới để đăng quang danh hiệu nam vương cuộc thi. Danh hiệu á vương 1,2 ,3, 4 lần lượt được trao cho các thí sinh đến từ Philippines, Thụy Điển, Indonesia, Ấn Độ. Với chiến thắng này, Lương Gia Huy sẽ trở thành đại sứ, đi vòng quanh thế giới và mang đến giới trẻ những thông điệp ý nghĩa cũng như nhiều hoạt động xã hội tích cực.

Được biết, Lương Gia Huy là thí sinh đại diện Việt Nam do tập đoàn sắc đẹp ERM – tập đoàn người đẹp Nguyễn Thị Thành làm giám đốc tại Việt Nam – đề cử. Có thể thấy, với sự mát tay của ERM và Nguyễn Thị Thành, Việt Nam đã và đang liên tiếp giành được nhiều chiến thắng từ các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới như: Siêu mẫu Hữu Long đoạt á vương 1 cuộc thi Man of The World 2017. Hoa hậu Lưu Hoàng Trâm đăng quang tại Mrs Universe 2017. Lương Gia Huy giành chiến thắng cao nhất tại Mister Universal Ambassador 20. Trước đó là Ngọc Duyên đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu.

Hiện á hoàng Hoàng Thu Thảo cũng đang được ERM cử tham gia cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2017 với nhiều hứa hẹn. Sắp tới, ERM tiếp tục đưa hoa khôi Khánh Ngân tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2017 và á khôi Liên Phương tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2017.

Lương Gia Huy tại cuộc thi:



Sau cuộc thi.



Top 3 chờ xướng tên.



Trong trang phục dân tộc.