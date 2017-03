Lương Mạnh Hải vui đời độc thân

- Anh thấy cuộc sống độc thân, đặc biệt là nghệ sĩ độc thân, có gì thú vị?



- Đó là được làm mọi điều mình thích. Chẳng hạn, bạn có thể sơn sửa nhà theo ý mình, không phải tranh giành cái ti vi với ai, bật volume thật to cũng không phiền ai, vứt một cuốn sách đọc dở trên sofa cũng chẳng bị ai phàn nàn. Nghề diễn có khi đi làm lúc 10h đêm và trở về khoảng 5h sáng. Bởi vậy, sống độc thân sẽ cảm thấy thoải mái vì không làm phiền giấc ngủ của người thân. Tôi không nghĩ cuộc sống của người không nghệ sĩ thì kém thú vị hơn một nghệ sĩ, vì thú vị hay tẻ nhạt là do chính chúng ta tạo ra chứ không phải do nghề nghiệp.

Diễn viên Lương Mạnh Hải.

- Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn?



- Thời gian đầu mới vào Sài Gòn, rất nhiều lần tôi cảm thấy cô đơn. Như cái buổi tối trời mưa tầm tã, tôi lái xe chạy vội về, leo qua tầng lửng để lên sân thượng rút quần áo phơi từ sáng thì thấy cả tầng lửng ngập đầy nước vì nhà dột. Và lũ gián bò kín tường... Tôi rùng mình nhưng vẫn phải cố dọn dẹp. Xong xuôi thì bụng đói meo và nhà tự dưng mất điện. Lúc đó ngồi trong bóng tối nghĩ về gia đình tôi mới thấm thía nỗi cô đơn. Bây giờ thì dù có gặp khó khăn hay stress đến mấy tôi cũng không để mình bị đánh gục. Mỗi khi cảm thấy sắp rơi vào trầm cảm tôi sẽ đi tập thể hình hoặc đi bơi. Đó là cách giúp tôi dễ thoát ra nhất.



- Hạnh phúc thì phải tìm kiếm, đôi khi phải tranh giành mới có, anh nghĩ sao về quan điểm này?



- Tôi nghĩ hạnh phúc do mình tạo ra chứ không phải tìm kiếm mà có. Có người tính toán, lên kế hoạch này nọ mà rút cục vẫn chẳng hạnh phúc, có người không định kiếm tìm mà hạnh phúc vẫn đến. Còn nếu tranh giành để có hạnh phúc thì nghĩa là bạn đã làm người khác mất hạnh phúc rồi, như vậy làm sao hạnh phúc bạn trọn vẹn được. Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận một sự thực trời cho ai người nấy hưởng. Trong cuộc sống tôi thấy những gì mình mất đi hay nhận được đều rất công bằng. Nếu như ai cũng muốn mình hạnh phúc và vui vẻ nhất thì ai sẽ phải gánh chịu bất hạnh và đau khổ đây.



- Nghề nghiệp hiện tại là do anh tự chọn cho mình hay là… do cái số?



- Lúc trẻ tôi cho rằng mục tiêu quan trọng nhất là phải kiếm thật nhiều tiền cho dù làm công việc mà mình không yêu thích nên đã đăng ký học ngân hành (theo quan niệm của tôi lúc đó nghề này mau giàu nhất). Nhưng đúng là tôi không hợp với cuộc sống của một công chức trang phục chỉnh tề vùi đầu vào các con số mỗi ngày tám tiếng. Cuộc sống của tôi hiện đang diễn ra đúng như mong muốn: làm việc cực nhọc một thời gian, sau đó khoác ba lô đi chơi, rồi lại làm việc. Chính xác là nghề diễn viên đã chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề. Mọi sự hoàn toàn do may mắn, tình cờ và tôi hài lòng với những gì mình đang có.



Cặp đôi Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà nổi tiếng

nhờ bộ phim Bỗng dưng muốn khóc.



- Có nguồn tin là cát xê của Hải được trả cao nhất cho diễn viên truyền hình?



- Tôi cũng không biết cát xê của tôi có phải là cao nhất hay không nhưng nếu thật sự là như thế tôi cũng thấy mình xứng đáng. Dù làm bất cứ công việc gì thì điều đáng sợ nhất là tiền lương dậm chận một chỗ. Một năm tôi chỉ chọn đóng một dự án phim và tôi đã lao động hết mình vì nó. Nhà sản xuất trả cho mình mức thù lao hấp dẫn chính vì họ đánh giá cao và trân trọng khả năng của mình, để mình không phải nói “hy sinh vì nghệ thuật”.



- Người ta bảo có vấp ngã thì mới trưởng thành, Hải chưa vấp ngã nên quá an tâm với bản thân mình?



- Nếu từ vấp ngã của bạn ám chỉ một sai lầm khủng khiếp nào khiến tôi phải hối hận thì xin trả lời là tôi chưa từng gặp. Còn thất bại, khó khăn, tôi cũng từng trải qua chứ. Nhưng điều đó là …hiển nhiên thôi nên tôi không có thói quen kể lể.



- Mọi người tin là nghề diễn viên đang sống rất ổn, anh có ý kiến như thế nào về đánh giá này?



- Tôi cho rằng diễn viên là một trong những nghề đặc biệt và có sức hấp dẫn nhất. Ở những nước phát triển, văn hóa rất được chú trọng nên các nghệ sĩ nổi tiếng luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất. Còn ở Việt Nam thì làm nghệ sĩ không thể giàu có như doanh nhân những cũng không đến nỗi quá nghèo khổ. Thời kỳ làm phim mì ăn liền trước đây, các ngôi sao đã kiếm được bộn tiền ra đấy thôi và tôi dám chắc rằng trong tương lai gần, thời kỳ huy hoàng của diễn viên sẽ trở lại



- “Không lập gia đình không có nghĩa là không có người bên cạnh” là quan điểm của nhiều người trẻ hiện đại. Anh nghĩ gì về điều này?



- Mục đích cuối cùng là cuộc sống chúng ta có hạnh phúc hay không. Nếu bạn chưa có tâm thế để lập gia đình, tại sao bạn phải cố? Có rất nhiều cặp làm đám cưới rình rang rút cuộc cũng bỏ nhau như thường, nhưng có nhiều bạn trẻ yêu nhau không dám cưới, không đăng ký kết hôn vẫn có con với nhau và rất hạnh phúc. Còn tôi, hình như tôi hơi…ích kỷ. Chẳng hạn tôi rất thích nhiều con nhưng tôi lại sợ cảnh trẻ con khóc hằng đêm, rồi thay tã, cho con ăn. Tôi vẫn nghe anh trai tôi có một một cô con gái ba tuổi than rằng: “Bây giờ nó bé tí bé tẹo thế này nuôi đến bao giờ mới lớn?”. Đúng là những người trẻ hiện nay rất sốt ruột trong chuyện nuôi con cái chứ không kiên nhẫn và hy sinh như thế hệ bố mẹ họ. Các anh chị, bạn bè đã lập gia đình đều khuyên tôi rằng cứ vui đời độc thân đi đã và tôi cũng tin như thế.







Lương Mạnh Hải và Minh Hằng trong Ngôi nhà hạnh phúc.



- Nhưng hẳn là anh cũng mơ về một mái ấm cho bản thân?



- Cũng mơ nhiều lần rồi chứ. Và mỗi lần mơ một khác vì mỗi ngày mình lại trải nghiệm nhiều hơn nên hình dung về gia đình riêng cũng khác đi. Mới đây trong talk show Là Phái đẹp, tôi có phỏng vấn chị Kim Oanh, chủ nhà hàng Wrap&Roll, chị có tâm sự rằng đã dành 5 năm đầu tiên sau kết hôn để sinh con và vun vén gia đình, sau đó mới thực hiện kế hoạch kinh doanh.



Hiện giờ dù bận rộn thế nào chị vẫn dành ít nhất ba buổi mỗi tuần để vào bếp nấu ăn cho chồng con. Điều đó thật là lý tưởng. Một gia đình nữa tôi cũng rất ngưỡng mộ là anh Phước Sang và Kim Thư. Họ hiện đại cả về cách yêu và cách sống.



- Hải từng khóc vì …tình yêu chưa?



- Tôi chưa từng biết rơi nước mắt vì tình. Có thể do tính tôi quá lạnh lùng mà cũng có thể do cảm xúc tình yêu chưa đủ mạnh khiến tôi phải khóc. Tôi chưa từng rơi vào tình trạng bạn đề cập.



- Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc sống với Hải là gì?



- Là không tiền và không có bạn bè



- Còn nếu cần phải thay đổi điều gì đó trong con người Lương Mạnh Hải?



- Về tính cách tôi tự thấy mình quá nóng vội và kỹ tính nên đôi khi tự làm khổ mình. Về ngoại hình, tôi không thích nhất…cái mũi của mình. Từ ngày bé đã muốn có mũi đẹp như Tom Cruise (cười). Nhưng vì thấm nhuần quan điểm “trời cho sao nhận vậy” nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi đã quyết định chấp nhận cái mũi hiện có chứ không phẫu thuật thẩm mĩ.



- Và anh tự khen gì ở mình?



- Tôi chu đáo và nhiệt tình với bạn bè.



- Có điều gì Hải không tin mình sẽ làm được?



- Tôi thích slogan quảng cáo: “Không thử sao biết”. Làm gì cũng phải có niềm tin mới thành công. Tuy nhiên khi trưởng thành thì tôi không mơ mộng những điều không tưởng nữa. Còn nếu phải thử tưởng tượng một điều điên rồ nào đó làm mình thích thú thì tôi muốn leo lên đỉnh… Everest. Nhưng chắc chắn điều này không bao giờ xảy ra vì tôi cực kỳ sợ độ cao.