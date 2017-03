Lưu Đức Hoa không muốn vợ tiếp xúc với người lạ

Cuộc hôn nhân của Lưu Đức Hoa và Carol Zhu được công bố hồi tháng 8 vừa rồi. Sau sự việc này, cuộc sống của Lưu Đức Hoa và Carol Zhu đã trở thành tâm điểm của báo giới xứ hương cảng.



Lưu Đức Hoa muốn bảo vệ vợ anh khỏi giới truyền thông.

Trả lời phỏng vấn, Lưu Đức Hoa cho biết, anh muốn giữ bí mật chuyện tình cảm với Carol Zhu vì không muốn giới truyền thông làm phiền cô và gây rối loạn cuộc sống yên ả của Carol Zhu. Về phần mình, sau sự việc này, Lưu Đức Hoa đã phải đối mặt với hàng loạt những lời chỉ trích từ phía khán giả hâm mộ, cho rằng, anh thiếu trung thực.

Sau khi công bố chuyện tình cảm với Carol Zhu, Lưu Đức Hoa yêu cầu vợ anh ở yên trong nhà. Mọi việc trong gia đình, anh giao cho người giúp việc quán xuyến. Hai tuần trước, Lưu Đức Hoa đưa vợ tới rạp chiếu phim theo dõi bộ phim tài liệu This is it về “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson.

Đi cùng với vợ chồng Lưu Đức Hoa còn có cha mẹ ruột của “thiên vương” xứ hương cảng cùng 10 trợ lý. Toàn bộ rạp chiếu phim không có một khán giả nào khác ngoài Lưu Đức Hoa, vợ anh và cha mẹ ruột của anh.

Theo một nguồn tin, Lưu Đức Hoa đã “bao” trọn gói rạp chiếu phim này vì không muốn vợ anh phải tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là giới truyền thông. Để có được sự tự do này, Lưu Đức Hoa đã chi ra khoảng 5.000 đô la Hồng Kông (gần 900 USD).

Bên ngoài rạp chiếu phim, một tấm bảng hiệu cấm người lạ đã được trưng lên và 10 trợ lý đứng xếp hàng bên ngoài để bảo đảm sự tự do của vợ chồng Lưu Đức Hoa. Dù không thể vào bên trong, nhưng giới truyền thông xứ hương cảng vẫn đứng túc trực bên ngoài rạp chiếu mong có được hình ảnh của Lưu Đức Hoa và vợ. Song, để tránh mặt giới săn tin, Lưu Đức Hoa đã đưa vợ anh - Carol Zhu thoát ra ngoài bằng lối cửa sau, dẫn tới bãi đậu xe.

Theo Mi Vân (Dân trí/Asia)