Lưu Đức Hoa - người đàn ông hấp dẫn

Chuyện hôn nhân của Thiên Vương Lưu Đức Hoa bị cư dân mạng đồn đại như vậy không chỉ lần đầu. Xem ra Lưu Đức Hoa dù đã ở tuổi 48 nhưng sức hấp dẫn vẫn không vì tuổi tác mà suy giảm.

Tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột

Lưu Đức Hoa tự nhận xét rằng thời trai trẻ tính anh rất bồng bột. Anh kể hồi còn đóng phim truyền hình anh chỉ thích đóng vai chính, nếu nhận kịch bản phân vai thứ là không thấy thoải mái. Có lần anh tự ý nghỉ đóng phim 2 tuần làm tổn hại đến bối cảnh của đoàn phim và lịch trình quay. Sau vụ đó anh bị Đài truyền hình TVB cho “đông lạnh” 9 tháng. Đến giờ nghĩ lại 9 tháng trời ngồi chơi xơi nước đó Lưu Đức Hoa cười và nói: “Giờ nhớ lại tôi thấy khi đó mình thật thiếu suy nghĩ”.

Tôi không phải thiên tài

Sau khi rời Đài truyền hình TVB, Lưu Đức Hoa tấn công vào thị trường điện ảnh. Anh tham gia hai bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ nhưng từ đó về sau không còn hợp tác cùng vị đạo diễn tên tuổi này nữa, có người nói là do Lưu Đức Hoa “cứng đầu”. Nhưng Lưu Đức Hoa thì thành thật nói là do anh không thấy tự tin vào bản thân mình. Có thể nói nguyên nhân là do cách dàn dựng phim của Vương Gia Vệ và Lưu Đức Hoa không hợp nhau. Lưu Đức Hoa bộc bạch: “Tôi sợ nhất là lúc quay phim không nắm bắt được cảm giác của mình, tôi không phải là thiên tài. Bởi thế nên tôi cần có kịch bản để chuẩn bị, tôi sợ nhất cảm giác đóng phim mà không biết bước tiếp theo sẽ quay như thế nào”. Lưu Đức Hoa từng nói với đạo diễn Vương Gia Vệ rằng: “Ngày nào anh thay đổi phong cách của mình thì chúng ta lại tiếp tục hợp tác cùng nhau”.

Người đàn ông trung niên hấp dẫn

Sinh năm 1961, năm nay đã 49 tuổi nhưng Lưu Đức Hoa vẫn chưa định kết hôn. Khó miêu tả hết được sức hấp dẫn của Lưu Đức Hoa chỉ biết rằng không chỉ những phụ nữ ngoài nghệ thuật hâm mộ anh mà ngay cả các nữ minh tinh cũng “kết” Lưu Đức Hoa ra mặt. Không ít lần các diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng như: Từ Hy Viên, Triệu Vy, Chung Hân Đồng, Trịnh Tú Văn, Phạm Băng Băng… thổ lộ rằng họ mong được diễn vai vợ, người yêu, người tình… trên phim của Hoa Tử (tên gọi thân mật của Lưu Đức Hoa). Thế mới biết, đàn ông càng chậm kết hôn càng có giá!

Tuy nhiên, mặc cho các cô gái trẻ “phát điên” vì mình, suốt nhiều năm qua Hoa Tử vẫn không hề đả động gì đến hôn nhân hay tình yêu. Lý do tại sao thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sau tin đồn vừa qua, Lưu Đức Hoa đã đính chính rằng hiện anh chưa có ý định kết hôn và nếu khi nào quyết định tiến tới hôn nhân và sinh con anh sẽ công bố rộng rãi với công chúng. Đồng thời, Lưu Đức Hoa còn “khuyến cáo” thêm rằng: “Mọi người không cần mong muốn trở thành người phụ nữ phía sau lưng của Lưu Đức Hoa, bởi vì sẽ rất khổ đấy”. Không biết lời “khuyến cáo” này của Lưu Đức Hoa có khiến các cô gái vì thấy khó khăn mà chùn bước hay không, chỉ biết rằng những người yêu mến anh mỗi ngày một nhiều thêm. Một chuyện vui có thật là một fan người Nhật đã đến bệnh viện mong được phẫu thuật thẩm mỹ cho có khuôn mặt giống hệt thần tượng của mình – Lưu Đức Hoa, tiếc là ý muốn của anh này đã không được các bác sĩ đồng ý thực hiện.