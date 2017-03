Lưu Đức Hoa ngượng khi Thư Kỳ mặc đồ sexy

Trong phim Looking For A Star, Thư Kỳ (Shu Qi) trở thành cô nhân viên trong sòng bạc đem lòng yêu ông chủ giàu có do Lưu Đức Hoa (Andy Lau) thủ vai. Vì vào vai một cô gái làm việc trong chốn bạc bài nên nữ diễn viên xứ Đài phải ăn vận những trang phục rất mát mẻ.

Khi được hỏi về phục trang của Thư Kỳ trong phim, Đức Hoa thốt lên: “Sexy lắm. Có một cảnh đoàn khiêu vũ phải thay trang phục, tuy họ đã mặc vải màu da bảo vệ nhưng tôi vẫn rất sốc và chạy biến ra ngoài ngay lập tức”. Tài tử Hong Kong cũng cho biết, Thư Kỳ rất gợi cảm và anh không dám nhìn cô mà chỉ thỉnh thoảng liếc trộm khi không có phóng viên ở đó. Anh cho rằng, bất cứ ai trông thấy người đẹp trong Transporter 1 cũng sẽ thấy tim mình loạn nhịp. Anh tâm sự: “Tôi là một người bình thường, nếu tôi không nhìn và tim tôi không đập loạn lên thì đó không phải là tôi”.

Cách đây 7-8 năm, Đức Hoa và Thư Kỳ từng đóng cặp trong bộ phim Mysterious File nhưng có quá ít cảnh thân mật giữa hai người. Họ chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt nên không thể thỏa mãn mong mỏi của khán giả. Lần này, có thêm cảnh giường chiếu trong phim nhưng chủ yếu chỉ có ôm hôn. Thư Kỳ thừa nhận, cô rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được đóng cảnh nóng với Đức Hoa. Nữ diễn viên gợi cảm cũng tiết lộ, cô đã đưa tiền cho đạo diễn và yêu cầu cho thêm các scene "tình cảm" vào phim nhưng ông không chấp nhận.