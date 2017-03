Lưu Đức Hoa yểu điệu với giày cao gót và...quần tất

Chuyển thể từ bộ phim hài cùng tên của Hollywood, nhà sản xuất Bona Film Group Limited đã thực hiện lại bộ phim "What Woman Want" do Lưu Đức Hoa và Củng Lợi đóng vai chính. Gần đây, nhà phát hành "What Woman Want" vừa phát hành hai bộ ảnh hậu trường của phim.



Trong hai bộ ảnh, Củng Lợi liên tục thay đổi trang phục của mình để tìm ra những hình ảnh mới mẻ nhất của mình trong mắt người hâm mộ. Nữ diễn viên xinh đẹp đã sự dụng hơn 30 trang phục cùng với đủ các phụ kiện như: giày, kính cũng như kiểu tóc.



























Cùng ngắm những hình ảnh gợi cảm của Lưu Đức Hoa:

Theo Quỳnh Chi (LĐO)



Trong khi đó, Lưu Đức Hoa cũng xuất hiện với những hình ảnh khá thú vị và hài hước. Anh mang giày cao gót đỏ và mặc bộ đồ ngủ nữ bằng lụa đen vô cùng gợi cảm. Ngoài ra, Lưu Đức Hoa còn dùng son môi và mang...quần tất. Việc mặc như phụ nữ là một trong những diễn xuất thú vị nhất của Lưu Đức Hoa trong bộ phim này.Tuy nhiên, đây không phải làm lần đầu tiên Lưu Đức Hoa mặc như phụ nữ, anh đã làm điều đó trong "Running Out of Time và Dance of a Dream" và cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả.Bộ phim hài về tình yêu kỳ diệu thời hiện đại "What Woman Want" sẽ bắt đầu công chiếu trong ngày đầu tiên của năm mới ở Trung Quốc, ngày 3.2.2011.