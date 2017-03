Lưu Gia Linh phủ nhận tin có bầu

Đêm tiệc tại trung tâm thời trang quốc tế Thượng Hải hôm 20/10 thu hút nhiều sao gốc Hoa tham dự. Xuất hiện trong Bazaar night, Lưu Gia Linh thu hút mọi ánh nhìn bởi chiếc đầm đỏ sành điệu. Tuy nhiên, bộ trang phục gợi cảm này không gây chú ý bằng việc bà Lương đã có tin vui hay chưa. "Tôi không mang bầu" - quý bà không tuổi liên tục phải nhắc đi nhắc lại câu nói này trong đêm qua.

Lưu Gia Linh lựa chọn cho mình bộ trang phục bắt mắt. Ảnh: Yale

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ kết hôn vào năm 2008, sau gần 20 năm hẹn hò. Đám cưới rầm rộ của cặp nghệ sĩ được coi là đoạn kết có hậu của một chuyện tình cổ tích. Tuy nhiên, sau 3 năm nên duyên vợ chồng, Lưu Gia Linh vẫn chưa có tin vui. Hai người đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm thày thuốc trợ giúp. Cả hai đã gác mọi công việc để ra nước ngoài tìm kiếm những phương pháp khoa học tiên tiến nhất hay nhờ thày phong thủy "xoay vần" âm dương giúp họ lên chức cha mẹ.

Khao khát mang bầu của họ khiến cho báo chí cũng "phát sốt" theo. Bất kỳ lúc nào, khi Lưu Gia Linh xuất hiện với những trang phục lòe xòe hay rộng rãi đôi chút là tin đồn cô mang thai lại rộ lên. Và sự cố trong Bazaar Night cũng không phải ngoại lệ.

Trò chuyện với bạn bè và ký giả, ngôi sao này luôn phải khẳng định rằng mình chưa có tin vui. Ảnh: Yale.

Báo chí Đại lục cũng đưa tin Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đang tiến hành thủ tục ly hôn sau rất nhiều sự cố tình cảm khó hàn gắn. Một trong những sự cố đó là Lưu Gia Linh không thể mang thai. Tại Bazaar Night, người đẹp họ Lưu từ chối trả lời thông tin này.

Ngoài Lưu Gia Linh, một tên tuổi khác cũng được báo chí săn đón là An Dĩ Hiên. An Dĩ Hiên và người tình cũ Uông Tiểu Phi (chồng của Từ Hy Viên) cùng xuất hiện trong Bazaar Night khiến những người có mặt vô cùng tò mò, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Chiếc váy xẻ cao đến mức hé lộ một phần vòng ba của An Dĩ Hiên cũng làm những người có mặt không khỏi lo lắng về nguy cơ có sự cố "lộ hàng".

An Dĩ Hiên và màn vén váy quá đà. Ảnh: Yale.

Trước đây, An Dĩ Hiên chơi rất thân với Từ Hy Viên và là người tình của Uông Tiểu Phi. Nhưng cuối cùng, người mà thiếu gia họ Uông lựa chọn để nên duyên vợ chồng lại là nàng Đại S. Từ đó, người hâm mộ ít thấy Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên xuất hiện thân mật cùng nhau.

Theo An Bình (VNE)